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  4. Ингулец не планирует играть в Тернополе
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 13:10 |
223
0

Ингулец не планирует играть в Тернополе

Петровчане пока рассматривают для матча с Оболонью другой город

28 марта 2025, 13:10 |
223
0
Ингулец не планирует играть в Тернополе
Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича

Как стало известно Sport.ua, в 23 туре УПЛ футболисты «Ингульца» собираются принять «Оболонь» на криворожском стадионе «Горняк» 4 апреля.

На этой неделе в СМИ появились сообщения, что «Ингулец» может сыграть с «пивоварами» в Тернополе на стадионе имени Шухевича, однако петровчане не планируют что-то менять.

А вот с проведением «Ингульцом» домашнего поединка 24 тура с «Карпатами» еще есть неопределенность. Этот поединок должен состояться 14 апреля, но 12 апреля «Кривбасс» будет принимать дома киевское «Динамо». Пока неизвестно, позволят ли криворожане, чтобы не испортить газон, проводить на «Горняке» два матча с незначительным интервалом.

Ранее мы сообщали, что стартовый матч тура УПЛ между «Ингульцом» и «Вересом» перенесен из-за тревоги.

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Тернополь чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ингулец Ингулец - Карпаты стадион им. Шухевича инсайд стадион Горняк Кривой Рог
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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