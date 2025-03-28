Ингулец не планирует играть в Тернополе

Как стало известно Sport.ua, в 23 туре УПЛ футболисты «Ингульца» собираются принять «Оболонь» на криворожском стадионе «Горняк» 4 апреля.

На этой неделе в СМИ появились сообщения, что «Ингулец» может сыграть с «пивоварами» в Тернополе на стадионе имени Шухевича, однако петровчане не планируют что-то менять.

А вот с проведением «Ингульцом» домашнего поединка 24 тура с «Карпатами» еще есть неопределенность. Этот поединок должен состояться 14 апреля, но 12 апреля «Кривбасс» будет принимать дома киевское «Динамо». Пока неизвестно, позволят ли криворожане, чтобы не испортить газон, проводить на «Горняке» два матча с незначительным интервалом.

Ранее мы сообщали, что стартовый матч тура УПЛ между «Ингульцом» и «Вересом» перенесен из-за тревоги.