Котляр досрочно завершила матч 3-го раунда в Анталье и вышла в полуфинал
Елизавета одолела Амариссу Тот на турнире серии ITF W35 в Турции
18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 855) пробилась в полуфинал грунтового турнира ITF W35 в Анталье, Турция.
В 3-м раунде украинка вышла на корт против представительницы Венгрии Амариссы Тот (WTA 301). Девушки провели два сета, после чего Амарисса отказалась продолжать борьбу.
ITF W35 Анталья. Грунт. 1/4 финала
Елизавета Котляр (Украина) – Амарисса Тут (Венгрия) [3] – 4:6, 6:3, RET., Тот
Это была первая встреча соперниц.
Далее Котляр сыграет против победительницы противостояния Алиса Октябрева (WTA 597) – Яна Ковачкова (Чехия, WTA 1155).
Елизавета впервые в карьере сыграет в полуфинале соревнований категории ITF W35. Кроме того, Котляр на этой неделе добыла первые победы на 35-тысячниках. До старта в Анталье на ее счету было пять матчей на таких турнирах и пять поражений.
В Турции Украину представляла и Анастасия Соболева, которая получила 1-й номер посева. Соболева вылетела во 2-м круге, уступив Дениславе Глушковой.
За последние 13 матчей на счету Котляр 12 побед. В марте она выиграла трофей на 15-тысячнике на кортах Антальи, а на следующем турнире идентичной категории дошла до финала.
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