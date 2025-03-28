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ITF
28 марта 2025, 13:49 | Обновлено 28 марта 2025, 14:22
264
2

Котляр досрочно завершила матч 3-го раунда в Анталье и вышла в полуфинал

Елизавета одолела Амариссу Тот на турнире серии ITF W35 в Турции

28 марта 2025, 13:49 | Обновлено 28 марта 2025, 14:22
264
2
Котляр досрочно завершила матч 3-го раунда в Анталье и вышла в полуфинал
Instagram. Елизавета Котляр

18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 855) пробилась в полуфинал грунтового турнира ITF W35 в Анталье, Турция.

В 3-м раунде украинка вышла на корт против представительницы Венгрии Амариссы Тот (WTA 301). Девушки провели два сета, после чего Амарисса отказалась продолжать борьбу.

ITF W35 Анталья. Грунт. 1/4 финала

Елизавета Котляр (Украина) – Амарисса Тут (Венгрия) [3] – 4:6, 6:3, RET., Тот

Это была первая встреча соперниц.

Далее Котляр сыграет против победительницы противостояния Алиса Октябрева (WTA 597) – Яна Ковачкова (Чехия, WTA 1155).

Елизавета впервые в карьере сыграет в полуфинале соревнований категории ITF W35. Кроме того, Котляр на этой неделе добыла первые победы на 35-тысячниках. До старта в Анталье на ее счету было пять матчей на таких турнирах и пять поражений.

В Турции Украину представляла и Анастасия Соболева, которая получила 1-й номер посева. Соболева вылетела во 2-м круге, уступив Дениславе Глушковой.

За последние 13 матчей на счету Котляр 12 побед. В марте она выиграла трофей на 15-тысячнике на кортах Антальи, а на следующем турнире идентичной категории дошла до финала.

По теме:
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Амарисса Тот Елизавета Котляр ITF Анталья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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apepa
Желаю выиграть ей этот турнир!
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+1
C.Пеклов
Молодець, наступна Ковачкова, з 2-ї тисячі.Є добра можливість вийти до фіналу!
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+1
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