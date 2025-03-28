Котляр досрочно завершила матч 3-го раунда в Анталье и вышла в полуфинал

18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 855) пробилась в полуфинал грунтового турнира ITF W35 в Анталье, Турция.

В 3-м раунде украинка вышла на корт против представительницы Венгрии Амариссы Тот (WTA 301). Девушки провели два сета, после чего Амарисса отказалась продолжать борьбу.

ITF W35 Анталья. Грунт. 1/4 финала

Елизавета Котляр (Украина) – Амарисса Тут (Венгрия) [3] – 4:6, 6:3, RET., Тот

Это была первая встреча соперниц.

Далее Котляр сыграет против победительницы противостояния Алиса Октябрева (WTA 597) – Яна Ковачкова (Чехия, WTA 1155).

Елизавета впервые в карьере сыграет в полуфинале соревнований категории ITF W35. Кроме того, Котляр на этой неделе добыла первые победы на 35-тысячниках. До старта в Анталье на ее счету было пять матчей на таких турнирах и пять поражений.

В Турции Украину представляла и Анастасия Соболева, которая получила 1-й номер посева. Соболева вылетела во 2-м круге, уступив Дениславе Глушковой.

За последние 13 матчей на счету Котляр 12 побед. В марте она выиграла трофей на 15-тысячнике на кортах Антальи, а на следующем турнире идентичной категории дошла до финала.