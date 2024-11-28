Отметили голкипера Шахтера. Определены лучшие сейвы тура Лиги чемпионов
Дмитрий Ризнык вписал свое имя в историю турнира
26 и 27 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов. Украину на международной арене представлял донецкий «Шахтер» – подопечные Марино Пушича проиграли нидерландскому ПСВ со счетом 2:3.
Официальный сайт УЕФА опубликовал список лучших сейвов прошедшего тура – признание получил и вратарь украинской команды Дмитрий Ризнык. В поединке с нидерландским клубом голкипер установил рекорд по количеству сейвов в одном матче.
Лучший сейвы 5-го тура Лиги чемпионов:
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- Куивин Келлехер (Ливерпуль)
- Дмитрий Ризнык (Шахтер)
- Радослав Маецки (Монако)
- Каспер Шмейхель (Селтик)
Some of the saves made on Wednesday were UNREAL 🤯— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2024
From Kelleher's penalty heroics to Dibu Martínez's sensational reflexes ⛔@QatarAirways | #LetsFly pic.twitter.com/mV2ItUMqTA
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