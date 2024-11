Отметили голкипера Шахтера. Определены лучшие сейвы тура Лиги чемпионов

26 и 27 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов. Украину на международной арене представлял донецкий «Шахтер» – подопечные Марино Пушича проиграли нидерландскому ПСВ со счетом 2:3.

Официальный сайт УЕФА опубликовал список лучших сейвов прошедшего тура – признание получил и вратарь украинской команды Дмитрий Ризнык. В поединке с нидерландским клубом голкипер установил рекорд по количеству сейвов в одном матче.

Лучший сейвы 5-го тура Лиги чемпионов:

Some of the saves made on Wednesday were UNREAL 🤯



From Kelleher's penalty heroics to Dibu Martínez's sensational reflexes ⛔@QatarAirways | #LetsFly pic.twitter.com/mV2ItUMqTA