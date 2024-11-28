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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 10:14 | Обновлено 28 ноября 2024, 10:17
294
1

Отметили голкипера Шахтера. Определены лучшие сейвы тура Лиги чемпионов

Дмитрий Ризнык вписал свое имя в историю турнира

28 ноября 2024, 10:14 | Обновлено 28 ноября 2024, 10:17
294
1
Отметили голкипера Шахтера. Определены лучшие сейвы тура Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

26 и 27 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов. Украину на международной арене представлял донецкий «Шахтер» – подопечные Марино Пушича проиграли нидерландскому ПСВ со счетом 2:3.

Официальный сайт УЕФА опубликовал список лучших сейвов прошедшего тура – признание получил и вратарь украинской команды Дмитрий Ризнык. В поединке с нидерландским клубом голкипер установил рекорд по количеству сейвов в одном матче.

Лучший сейвы 5-го тура Лиги чемпионов:

  • Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  • Куивин Келлехер (Ливерпуль)
  • Дмитрий Ризнык (Шахтер)
  • Радослав Маецки (Монако)
  • Каспер Шмейхель (Селтик)
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Лига чемпионов Шахтер Донецк Дмитрий Ризнык Марино Пушич ПСВ ПСВ - Шахтер Эмилиано Мартинес Куивин Келлехер Каспер Шмейхель
Микола Титюк Источник: УЕФА
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Gargantua81
да Ризнык конечно феерил. тащил такое... но при том ошибся когда стенку выставлял
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