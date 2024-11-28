В субботу, 30 ноября, в 13:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Верес».

Команды встретятся на Центральном стадионе города Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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