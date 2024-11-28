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Украина. Премьер лига
28 ноября 2024, 12:40 |
78
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Верес

30 ноября в 13:00 состоится матч 15-го тура УПЛ

28 ноября 2024, 12:40 |
78
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Верес
УПЛ

В субботу, 30 ноября, в 13:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Верес».

Команды встретятся на Центральном стадионе города Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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