Украина. Премьер лига28 ноября 2024, 12:40 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Верес
30 ноября в 13:00 состоится матч 15-го тура УПЛ
28 ноября 2024, 12:40 |
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В субботу, 30 ноября, в 13:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Верес».
Команды встретятся на Центральном стадионе города Черкассы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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