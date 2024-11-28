Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ
Лидерство в Лиге чемпионов захватил Ливерпуль, который набрал 15 очков из 15
Вечером 27 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов.
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Донецкий Шахтер в матче против нидерландского ПСВ вел в счете (2:0), но, играя в меньшинстве, пропустил с 87-й минуты три гола и проиграл (2:3).
Лидерство в турнирной таблице захватил Ливерпуль, который набрал 15 очков из 15. Далее идут: Интер (13), Барселона, Боруссия Д (по 12), Аталанта (11).
Шахтер занимает 26-е место с 4 очками. На одну-две ступеньки выше находятся Реал (6) и ПСЖ (4).
Следующий матч горняки проведут 10 декабря на условно домашней арене проти немецкой Баварии.
Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с Лигой чемпионов.
⚽️ Лига чемпионов. 5-й тур, 27 ноября
- 19:45. Црвена Звезда – Штутгарт – 5:1
- 19:45. Штурм Грац – Жирона – 1:0
- 22:00. Астон Вилла – Ювентус – 0:0
- 22:00. Болонья – Лилль – 1:2
- 22:00. Динамо Загреб – Боруссия Д – 0:3
- 22:00. Ливерпуль – Реал Мадрид – 2:0
- 22:00. Монако – Бенфика – 2:3
- 22:00. ПСВ – Шахтер – 3:2
- 22:00. Селтик – Брюгге – 1:1
🏆 Турнирная таблица
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