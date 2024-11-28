Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ

Вечером 27 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов.

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Донецкий Шахтер в матче против нидерландского ПСВ вел в счете (2:0), но, играя в меньшинстве, пропустил с 87-й минуты три гола и проиграл (2:3).

Лидерство в турнирной таблице захватил Ливерпуль, который набрал 15 очков из 15. Далее идут: Интер (13), Барселона, Боруссия Д (по 12), Аталанта (11).

Шахтер занимает 26-е место с 4 очками. На одну-две ступеньки выше находятся Реал (6) и ПСЖ (4).

Следующий матч горняки проведут 10 декабря на условно домашней арене проти немецкой Баварии.

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с Лигой чемпионов.

⚽️ Лига чемпионов. 5-й тур, 27 ноября

19:45. Црвена Звезда – Штутгарт – 5:1

19:45. Штурм Грац – Жирона – 1:0

22:00. Астон Вилла – Ювентус – 0:0

22:00. Болонья – Лилль – 1:2

22:00. Динамо Загреб – Боруссия Д – 0:3

22:00. Ливерпуль – Реал Мадрид – 2:0

22:00. Монако – Бенфика – 2:3

22:00. ПСВ – Шахтер – 3:2

22:00. Селтик – Брюгге – 1:1

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