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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 00:23 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:38
1480
12

Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ

Лидерство в Лиге чемпионов захватил Ливерпуль, который набрал 15 очков из 15

28 ноября 2024, 00:23 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:38
1480
12
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер в матче против нидерландского ПСВ вел в счете (2:0), но, играя в меньшинстве, пропустил с 87-й минуты три гола и проиграл (2:3).

Лидерство в турнирной таблице захватил Ливерпуль, который набрал 15 очков из 15. Далее идут: Интер (13), Барселона, Боруссия Д (по 12), Аталанта (11).

Шахтер занимает 26-е место с 4 очками. На одну-две ступеньки выше находятся Реал (6) и ПСЖ (4).

Следующий матч горняки проведут 10 декабря на условно домашней арене проти немецкой Баварии.

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с Лигой чемпионов.

⚽️ Лига чемпионов. 5-й тур, 27 ноября

  • 19:45. Црвена Звезда – Штутгарт – 5:1
  • 19:45. Штурм Грац – Жирона – 1:0
  • 22:00. Астон Вилла – Ювентус – 0:0
  • 22:00. Болонья – Лилль – 1:2
  • 22:00. Динамо Загреб – Боруссия Д – 0:3
  • 22:00. Ливерпуль – Реал Мадрид – 2:0
  • 22:00. Монако – Бенфика – 2:3
  • 22:00. ПСВ – Шахтер – 3:2
  • 22:00. Селтик – Брюгге – 1:1

🏆 Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 12
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Harun Bakircioğlu
Досрочный вылет за три тура, выиграть у оставшихся Баварии, Боруссии и Бреста практически невозможно, а трех ничьих не хватит.
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+4
Показать Скрыть 5 ответов
Viktor Shuper
буде два звалтування, обидва від німців. Баварія так взагалі порве в хламіну
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+3
Harun Bakircioğlu
Топ-8 потихоньку вырисовывается, выбрасывают случайных гостей вроде Монако, Бреста и Спортинга.
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+3
serhiy
Ротом -ЛЧ ! 7 рік пішов !
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+1
NachoBarbero
Це історія про те як один гравець може програти гру для всієї команди. І це зовсім не Педріньйо який заробив червону картку. Судаков, при рахунку 0-2, коли вийшли 3 в 2 захисники, не підняв очі, не віддав пас, а з опущеною головою продавав себе на євро-арені. 0-3 і ПСВ б опустило руки. Судаков стояв в стінці і відвернувся з переляку, коли гравець ПСВ забивав гол в ближній кут. Судаков забрав в своєї команди 3 очки, забрав у Коноплі гравця матчу, спортив статистику і феноменальну гру Різнику, в кінці кінців спортив настрій всій Україні. Судаков, проснись і перестань мріяти. Судаков, почни грати на команду, а не на себе.
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-2
dirkakyiv
Ну до "успехов" Днонамо им еще далеко
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-7
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