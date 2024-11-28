Кто знает больше всего игроков Арсенала? Зинченко взял участие в викторине
Украинский защитник занял первое место
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко принял участие в необычной викторине – нужно было назвать всех игроков команды, которые выступают или выступали в английском клубе.
Соперниками Александра в этом соревновании были его партнеры – форвард Рахим Стерлинг и защитник Якуб Кивиор. Победу в викторине добыл украинский защитник.
Интересно, что Стерлинг ошибся и не смог правильно произнести фамилию Александра – он сказал «Шинченко», но его сразу поправили.
В этом сезоне Зинченко провел четыре матча в АПЛ, однако результативными действиями не отметился.
@goalglobal Raheem Sterling, Oleksandr Zinchenko and Jakub Kiwior battle in Arsenal trivia tennis 🎾 @STATSports #football #soccer #arsenal #premierleague ♬ original sound - GOAL
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