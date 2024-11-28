Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто знает больше всего игроков Арсенала? Зинченко взял участие в викторине
Англия
28 ноября 2024, 12:49 | Обновлено 28 ноября 2024, 13:09
145
0

Кто знает больше всего игроков Арсенала? Зинченко взял участие в викторине

Украинский защитник занял первое место

28 ноября 2024, 12:49 | Обновлено 28 ноября 2024, 13:09
145
0
Кто знает больше всего игроков Арсенала? Зинченко взял участие в викторине
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко принял участие в необычной викторине – нужно было назвать всех игроков команды, которые выступают или выступали в английском клубе.

Соперниками Александра в этом соревновании были его партнеры – форвард Рахим Стерлинг и защитник Якуб Кивиор. Победу в викторине добыл украинский защитник.

Интересно, что Стерлинг ошибся и не смог правильно произнести фамилию Александра – он сказал «Шинченко», но его сразу поправили.

В этом сезоне Зинченко провел четыре матча в АПЛ, однако результативными действиями не отметился.

@goalglobal Raheem Sterling, Oleksandr Zinchenko and Jakub Kiwior battle in Arsenal trivia tennis 🎾 @STATSports #football #soccer #arsenal #premierleague ♬ original sound - GOAL
По теме:
Мидлсбро – Блэкберн – 0:1. Видео гола и обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Челси возглавил клуб в Англии
Лидс – Лутон Таун – 3:0. Видео голов и обзор матча
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Александр Зинченко Якуб Кивиор Рахим Стерлинг
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Футбол | 28 ноября 2024, 06:31 0
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов

Наставник Реала провел пресс-конференцию после поединка 5-го тура еврокубка (0:2)

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Виктория Пльзень
Футбол | 28 ноября 2024, 08:18 32
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Виктория Пльзень
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Виктория Пльзень

Поединок состоится 28 ноября в 19:45 по Киеву

«Им повезло». Нидерландские эксперты назвали победу ПСВ не заслуженной
Футбол | 28.11.2024, 13:35
«Им повезло». Нидерландские эксперты назвали победу ПСВ не заслуженной
«Им повезло». Нидерландские эксперты назвали победу ПСВ не заслуженной
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
Бокс | 27.11.2024, 18:44
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 28.11.2024, 01:31
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
27.11.2024, 13:41 63
Футбол
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
26.11.2024, 10:24 28
Футбол
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
27.11.2024, 00:01
Бокс
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
27.11.2024, 04:32 4
Футбол
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
27.11.2024, 23:56 340
Футбол
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
27.11.2024, 07:37 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем