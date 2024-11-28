Кто знает больше всего игроков Арсенала? Зинченко взял участие в викторине

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко принял участие в необычной викторине – нужно было назвать всех игроков команды, которые выступают или выступали в английском клубе.

Соперниками Александра в этом соревновании были его партнеры – форвард Рахим Стерлинг и защитник Якуб Кивиор. Победу в викторине добыл украинский защитник.

Интересно, что Стерлинг ошибся и не смог правильно произнести фамилию Александра – он сказал «Шинченко», но его сразу поправили.

В этом сезоне Зинченко провел четыре матча в АПЛ, однако результативными действиями не отметился.