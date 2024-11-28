Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере

Отношения итальянского главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти и французского нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе достигли критической точки, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 65-летний специалист уже не скрывает недовольства от игры 25-летней суперзвезды и откровенно жалеет о его летнем подписании.

В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Недавно болельщики сравнили Килиана Мбаппе с Михаилом Мудриком.