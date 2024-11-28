Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Испания
28 ноября 2024, 12:41 |
3633
7

Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере

Отношения итальянца с Килианом Мбаппе достигли критической точки

28 ноября 2024, 12:41 |
3633
7
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Отношения итальянского главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти и французского нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе достигли критической точки, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 65-летний специалист уже не скрывает недовольства от игры 25-летней суперзвезды и откровенно жалеет о его летнем подписании.

В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Недавно болельщики сравнили Килиана Мбаппе с Михаилом Мудриком.

По теме:
Реал интересуется звездой сборной Португалии. Это альтернатива Родри
Реал потерял важного игрока из-за повреждения
Впервые за 15 лет. Ливерпуль обыграл Реал с девятой попытки
Килиан Мбаппе Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поражение с высоко поднятой головой
Футбол | 28 ноября 2024, 12:20 15
Поражение с высоко поднятой головой
Поражение с высоко поднятой головой

Валерий Василенко впервые в нынешнем сезоне ЛЧ по-настоящему хвалит «Шахтер»

«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
Бокс | 28 ноября 2024, 08:20 11
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике

Джеймс Тони поделился мнением об украинском чемпионе

Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Футбол | 28.11.2024, 06:31
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 28.11.2024, 01:31
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Манчестер Юнайтед – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 28.11.2024, 13:34
Манчестер Юнайтед – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Манчестер Юнайтед – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
LexХХХ
Теж не розумію, навіщо це пихатого огарочка було купляти. Хіба не було більш дешевих і якісних варіантів, та ще й без зіркової хвороби?
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua81
нэ мала баба клопоту
Ответить
+2
Saar
В принципі, з появою Мбапе розвинулась зіркова хвороба Вінісіуса. Вони піпками тепер міряються, а зіркова хвороба прогресує в обох.
Ответить
+2
Муґунот Уух
цікаво, папа Карло сам його хотів чи Кіліана йому нав'язав Перес?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
pol-55
Яка рідкість,тут одноголосно,всім лайк.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ
28.11.2024, 06:23 31
Футбол
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
27.11.2024, 00:01
Бокс
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
27.11.2024, 23:56 340
Футбол
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 12
Футбол
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
26.11.2024, 10:24 28
Футбол
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
27.11.2024, 04:32 4
Футбол
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
28.11.2024, 00:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем