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  4. Усиление. Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм поборются за бразильского форварда
Англия
27 ноября 2024, 23:02 |
188
0

Усиление. Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм поборются за бразильского форварда

Матеус Кунья является целью двух английских топ-клубов

27 ноября 2024, 23:02 |
188
0
Усиление. Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм поборются за бразильского форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» поборются за бразильского форварда «Вулвз» Матеуса Кунью, сообщает Fichajes.

Бразилец является важной часть команды О'Нила, потому его трансфер является маловероятным, но его игра привлекает множество клубов. Ценник, за который он перешел к «волкам», – 43 миллиона фунтов, что делает сумму, за которую он покинет клуб, довольно высокой.

В текущем сезоне Матеус Кунья провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

«Лейпциг» может переманить цель «Манчестер Юнайтед».

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Матеус Кунья Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Вулверхэмптон трансферы трансферы АПЛ Гари О'Нил
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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