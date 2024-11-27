Усиление. Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм поборются за бразильского форварда

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» поборются за бразильского форварда «Вулвз» Матеуса Кунью, сообщает Fichajes.

Бразилец является важной часть команды О'Нила, потому его трансфер является маловероятным, но его игра привлекает множество клубов. Ценник, за который он перешел к «волкам», – 43 миллиона фунтов, что делает сумму, за которую он покинет клуб, довольно высокой.

В текущем сезоне Матеус Кунья провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

«Лейпциг» может переманить цель «Манчестер Юнайтед».