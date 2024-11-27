Украсть у гранда. Цель Манчестер Юнайтед может поехать в Лейпциг.
Рандаль Коло Муани может перейти в «Лейпциг» на правах аренды
Французский форвард «ПСЖ» Рандаль Коло Муани может перейти в «РБ Лейпциг», сообщает Bild.
26-летний нападающий, который является одной из целей на позицию страйкера в шорт-листе «Манчестер Юнайтед», может присоединиться к немецкому клубу на правах аренды. Также парижане и «быки» ведут переговоры про Хави Симонсу, который выступает в Германии в аренде.
В текущем сезоне Коло Муани провел 13 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Форвард «Байера» отказался в трансфере «Манчестер Юнайтед».
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