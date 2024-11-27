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Англия
27 ноября 2024, 22:47 | Обновлено 27 ноября 2024, 22:51
224
0

Украсть у гранда. Цель Манчестер Юнайтед может поехать в Лейпциг.

Рандаль Коло Муани может перейти в «Лейпциг» на правах аренды

27 ноября 2024, 22:47 | Обновлено 27 ноября 2024, 22:51
224
0
Украсть у гранда. Цель Манчестер Юнайтед может поехать в Лейпциг.
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

Французский форвард «ПСЖ» Рандаль Коло Муани может перейти в «РБ Лейпциг», сообщает Bild.

26-летний нападающий, который является одной из целей на позицию страйкера в шорт-листе «Манчестер Юнайтед», может присоединиться к немецкому клубу на правах аренды. Также парижане и «быки» ведут переговоры про Хави Симонсу, который выступает в Германии в аренде.

В текущем сезоне Коло Муани провел 13 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Форвард «Байера» отказался в трансфере «Манчестер Юнайтед».

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Рандаль Коло Муани ПСЖ РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1 трансферы
Данііл Киріяка Источник: Sport Bild
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