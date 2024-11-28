27.11.2024 21:45 – FT 3 : 0
Англия28 ноября 2024, 11:50 | Обновлено 28 ноября 2024, 11:51
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Лидс – Лутон Таун – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии
28 ноября 2024, 11:50 | Обновлено 28 ноября 2024, 11:51
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27 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч между «Лидс» и «Лутон Таун».
«Лидс» одержал уверенную победу с результатом 3:0.
Чемпионшип Англии. 17 тур. 27 ноября
«Лидс» – «Лутон Таун» – 3:0
Голы: Бирам 10, Пиру 45+1, Джеймс, 81
Видеообзор матча:
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Лидс).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Йоэл Пиру (Лидс).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Сэм Байрэм (Лидс).
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