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Чемпионшип Англия
Лидс
27.11.2024 21:45 – FT 3 : 0
Лутон Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 ноября 2024, 11:50 | Обновлено 28 ноября 2024, 11:51
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Лидс – Лутон Таун – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии

28 ноября 2024, 11:50 | Обновлено 28 ноября 2024, 11:51
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Лидс – Лутон Таун – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч между «Лидс» и «Лутон Таун».

«Лидс» одержал уверенную победу с результатом 3:0.

Чемпионшип Англии. 17 тур. 27 ноября

«Лидс» – «Лутон Таун» – 3:0

Голы: Бирам 10, Пиру 45+1, Джеймс, 81

Видеообзор матча:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Лидс).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Йоэл Пиру (Лидс).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Сэм Байрэм (Лидс).
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Лидс Лутон Таун Чемпионшип чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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