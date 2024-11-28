ВИДЕО. Милота дня. Правильное воспитание! Лунины впечатляют своими методами

Голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин опубликовал совместный пост в Instagram с женой Анастасией.

Пара показала, как и чем завлекает веселый характер своего сына Андрея. Как оказалось, Андрей Андреевич – фанат популярной группы «Imagine Dragons».

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Украинский вратарь в свободное время от тренировок и игр любит потанцевать с сыном под песни американской поп-группы. Также мама показала, как 2-летний сын танцует в машине.

«Правильное воспитание! Обнял», – написал один из подписчиков под постом.