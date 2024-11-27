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  4. Гранд из Манчестера включился. Конкурент для Барселоны в борьбе за Хвичу
Англия
27 ноября 2024, 23:22 |
195
0

Гранд из Манчестера включился. Конкурент для Барселоны в борьбе за Хвичу

«Манчестер Юнайтед» поборется за Хвичу Кварацхелию

27 ноября 2024, 23:22 |
195
0
Гранд из Манчестера включился. Конкурент для Барселоны в борьбе за Хвичу
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал предметом интереса не только «Барселоны», а и «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport.

«Манкунианцы» готовы соблазнить игрока зарплатой: пока в Неаполе грузину предлагают контракт на 6 миллионов евро, в Манчестере Хвича может получать 8 миллионов и легко достижимые бонусы. «Барселона» же опасается начинать переговоры по вингеру без установленного максимального возможного ценника.

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия провел 15 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

«Манчестер Юнайтед» поборется за бразильского форварда.

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Данііл Киріяка Источник: Sport.es
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