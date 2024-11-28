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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 12:20 | Обновлено 28 ноября 2024, 12:23
1366
15

Поражение с высоко поднятой головой

Валерий Василенко впервые в нынешнем сезоне ЛЧ по-настоящему хвалит «Шахтер»

28 ноября 2024, 12:20 | Обновлено 28 ноября 2024, 12:23
1366
15
Поражение с высоко поднятой головой
Getty Images/Global Images Ukraine

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов я только то и делал, что бичевал чемпионов Украины. Хотя делал это не со вредности, а отталкиваясь от той игры, которую демонстрировал (или не демонстрировал) «Шахтер».

Даже минувший тур ЛЧ, в котором дончане забили первые мячи и добыли первую победу в еврокубковом сезоне, меня не убедил. «Янг Бойз» показался мне еще более кризисной командой, нежели «Шахтер», да и индивидуальный уровень игроков нашей команды был, на мой взгляд, выше соответствующего показателя исполнителей чемпиона Швейцарии.

Поэтому я тогда лишь констатировал очевидное. Дескать, было бы странно, если бы «Шахтер» проиграл. И хвалить команду Марино Пушича в том случае не за что.

В данном случае, то есть после матча против чемпиона Нидерландов, хвалить «Шахтер» и его главного тренера есть за что. Даже несмотря на обидное поражение. Даже несмотря на то, что «оранжево-черные» умудрились пропустить три мяча за последние восемь минут игры.

На мой взгляд, матч против ПСВ – лучший для «Шахтера» в нынешнем розыгрыше чемпионской Лиги. В разы лучший за поединок против «Болоньи», в котором дончане сыграли в закрытый футбол, и на голову лучше поединка против «Янг Бойз», в котором команда Пушича просто забросала оппонентов шапками.

«Мы досконально изучили ПСВ, знаем сильные и слабые стороны этой команды», – сказал накануне выезда в Эйндховен главный тренер «горняков». И едва ли не впервые в нынешнем сезоне мне не то, что не хочется глумиться по поводу подобного комментария Пушича. Наоборот, мне хочется отдать должное боснийскому тренеру. И искренне ему посочувствовать.

Больше часа игрового времени «Шахтер» проводил идеальный матч. «Шахтер» играл на выезде против соперника, который очень редко проигрывает дома. Против соперника, который сейчас явно на ходу. Против соперника, который определенно выше классом.

Под этим более высоким классом я имею ввиду, прежде всего, более высокий индивидуальный уровень игроков «красно-белой» команды.

И вот в таких условиях «Шахтер» долгое время проводил почти идеальный поединок.

Проводил чемпион Украины такой поединок в первую очередь благодаря отличной тактической подготовке. Точнее, благодаря своей домашней заготовке. Пушич, как и обещал, отлично подготовился к противостоянию.

Тренер «Шахтера» безошибочно определил болевые точки нынешнего ПСВ. И до удаления Педро Энрике крутой ПСВ толком и не знал, как ему быть.

Не знал он не в последнюю очередь потому, что лучший свой матч за «Шахтер» проводил Ризнык. Голкипер дончан тащил все, что летело в створ его ворот. И даже больше.

Но ведь и отличная игра вратаря очень удобно вписывается, вкладывается в этот пазл – разобранную до мелочей тренером «Шахтера» игру оппонента.

Как нельзя лучше вписывается в этот пазл и перфоманс Конопли. Ефим, как и Ризнык, тоже провел, на мой взгляд, лучший поединок за «Шахтер».

Getty Images/Global Images Ukraine. Юхим Конопля отдал две голевые передачи в матче с ПСВ

А все потому, что Пушич указал на уязвимость левого фланга хозяев. И правый фланг гостей преуспел. Конопля и Зубков вдоволь покуражились.

Конечно, при всем при этом тот футбол, в который играл «Шахтер» до удаления, вряд ли можно назвать «шахтерским». Это скорее «динамовский» футбол: акцент на контратаки, на низкий блок при обороне своих ворот, поиск ошибок соперника, и даже провоцирование этих ошибок.

Истинно «шахтерский» футбол подразумевает нечто иное. Впрочем, мы все знаем, что именно он подразумевает. Однако на данный момент в тот самый истинный футбол, за который ратуют Палкин со Срной, да и Ахметов тоже, «Шахтер» может играть далеко не всегда.

Потому что одно дело так играть против «Оболони» и «Ингульца», и совсем другое – против ПСВ.

Чтобы так же играть против того таки чемпиона Голландии, футболистам «Шахтера» нужен класс. А необходимого класса у них пока что нет. Поэтому игровая доминация «горняков» в первом тайме игры в Эйндховене – это доминация исключительно тактическая. Это плод лучшей тренерской работы. И в некоторой степени удачи.

Но вот удачи в последствии «Шахтеру» как раз и не хватило. Не хватило в самый необходимый момент. Более высокий индивидуальный уровень подопечных Боша в итоге сказался. И господин Бош к этой реинкарнации его команды имеет, разве что, опосредованное отношение.

Повторюсь: ПСВ сумел вернуться в игру и в итоге ее выиграть благодаря удалению в «Шахтере». Удалению по свей сути дурацкому, но справедливому. И «Шахтер», уже и до того игравший фактически на удержание счета, а если называть вещи своими именами – на отбой, – дрогнул. Поплыл. И поплатился в итоге.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Гостям банально не хватило не только удачи, но и силенок. Вот тут и сказался более высокий индивидуальный уровень футболистов ПСВ.

Вот тут и проявилась едва ли не единственная оплошность тренерского штаба нашего чемпиона. Пушич, отлично справившись с подготовкой к игре, в самый нужный момент опоздал с внесением корректив в игру.

Как по мне, то игроков центра поля – Судакова, Бондаренко и Крыськива – нужно было оперативно заменить, ибо они выдохлись.

Но Пушич никого из них не поменял, хотя лимит замен не был исчерпан. И в этом, безусловно, Пушича можно критиковать.

Однако и тренера нашего чемпиона, и команду обязательно нужно похвалить. Ибо они все старались. Не отбывали номер. Они делали почти все, что могли. Они действительно заслуживали на большее, нежели поражение.

Но ведь и поражение поражению – рознь. За это конкретное поражение «Шахтеру» не должно быть стыдно. Потому что это поражение с высоко поднятой головой.

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статьи эксклюзив Шахтер Донецк ПСВ ПСВ - Шахтер
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 15
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COBA
СЕРЙОЗНО? Вигравати до 87 хв і пропустити 3 (три Карл) м'ячі і при цьому з високо піднятою головою, хай навіть в меншості??? 
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+2
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Saar
З якою-якою головою!??
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+1
DK1961
С высоко поднятой головой не попадут в плей-офф Лиги чемпионов (было предсказуемо) и могут не попасть в призеры чемпа Украины (при условии нормального судейства без инструктажа судей дупой со свистком на бабло ахметки).
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+1
New Zealander
Як же ж я тепер розумію вблівальників Антверпена які через подібне вже пройшли минулого року коли теж після 2:0, у підсумку програли Шахтарю 2:3. Або зараз Мансіті з 3:0 на 3:3 з Феєнордом, теж цікаво (але вболівальників Мансіті не шкода бо вони й так достатньо ситі перемогами) 
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+1
TarasTaras94
Із позитиву можу виділити лише Коноплю, за матч і в цілому останнім часом. Ще менше року тому скептично відносився до нього - швидкість посередня, навіть низька як для крайка, технічні здібностями теж не вирізняється, вразливий у захисті. Але останній час дуже помітний прогрес, і можливо більшість аспектів залишились на тому ж рівні, але компенсує це головою та самовіддачею 
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0
Андрій Шевченко
Яка піднята голова, коли бамбассян в чергове раком поставили ?!
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-1
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Nba37
Я не знаю почему футболист ПСВ тоже не получил Красную карточку 
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-2
New Zealander
А так Пушич звичайно ж правий коли каже що по рівню болючості ця поразка на 10 із 10ти. Якби не червона Педро то Шахтар би втримав переможний рахунок, про що також заявив тренер Ейндховена на конференції. 
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-2
New Zealander
Шахтар прогресує і це не може не радувати. 
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-2
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New Zealander
Я б здивувався якби Василенко не похвалив Шахтар після такого поєдинку. Гірники заслуговують на овації. Ніхто від них не чекав 0:2 в першому таймі (окрім мене звичайно ж про що я й написав на початку онлайн трансляції). Були в кроці від виходу до наступної стадії ЛЧ (нема сумнівів що якби мали 7 очок то ще десь одне очко б вкрали як мінімум). Але є ще матч з Брестом який треба і можна вигравати і є матч з Борусією яка ймовірно виставить дубль на свій останній матч. 
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-3
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