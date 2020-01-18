В воскресенье, 19-го января, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся киевское «Динамо» и польская «Легия». Матч пройдет в Турции, начало – в 16:00 по киевскому времени.



Подопечные Алексея Михайличенко вышли из отпуска 10-го января. Уже много лет «Динамо» готовилось к весенней части сезона в испанской Марбелье, но на этот раз была выбрана Турция, где киевляне будут базироваться в городе Белек. Первый учебно-тренировочный сбор киевского «Динамо» будет довольно насыщен спаррингами, и первым соперником «бело-синих» станет вице-чемпион Польши. В текущем розыгрыше Экстракласы «Легия» возглавляет турнирную таблицу, на два очка опережая ближайшего преследователя.



Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Легия».