Чемпионат Испании. 20-й тур.

«Реал» – «Севилья» – 0:0

«Реал»: Тибо Куртуа, Марсело, Эдер Милитан, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Лукас Васкес, Родриго, Лука Йович



Запас: Альфонс Ареола, Хосе Игнасио Начо, Ферлан Менди, Иско, Винисиус Жуниор, Браим Диас, Карим Бензема

«Севилья»: Томаш Вацлик, Жюль Кунде, Хесус Навас, Серхио Регилон, Диего Карлос, Неманья Гудель, Фернандо, Эвер Банега, Франко Васкес, Люк де Йонг, Мунир Эль-Хаддади



Запас: Яссин Буну, Серхио Эскудеро, Даниэл Каррису, Оливер Торрес, Нолито, Юссеф Эн-Несири, Маркуш Лопеш

Арбитр: Хуан Мунуэра

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

12 мин. После скидки Модрича Кроос из-за пределов штрафной пробил в руки Вацлику.

10 мин. Неудачная атака Севильи.

8 мин. Игра идет в невысоком темпе преимущественно в центре поля.

5 мин. После скидки Родриго Йович пробил из-за пределов штрафной, и мяч попал в защитника.

3 мин. Пока игра идет в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 18-го января, состоится поединок двадцатого тура чемпионата Испании, в котором «Реал» будет принимать «Севилью». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – в 17:00 по киевскому времени.

В прошлом туре «галактикос» воспользовались осечкой «Барселоны», по очкам сравнявшись с каталонским клубом. Таким образом, наверху турнирной таблицы Ла Лиги воцарилось двоевластие. Затем подопечные Зинедина Зидана покорили Суперкубок Испании, который проходил в Саудовской Аравии и впервые состоялся в формате «Финала четырех». На пути к завоеванию трофея «Реал» обыграл «Валенсию» (3:1) и в мадридском дерби одолел «Атлетико», точнее пробив серию послематчевых пенальти. «Севилья» занимает четвертое место, на пять очков отставая от лидеров чемпионата. В четырех последних своих встречах «нервионцы» сумели добыть только одну победу. Отметим, что уже более десяти лет «красно-белые» неизменно проигрывают «галактикос» на «Сантьяго Бернабеу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Севилья».