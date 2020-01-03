ВИДЕО. Странные тренировки Манчестер Сити

В сети появилось видео, как игроки «Манчестер Сити» забавно танцуют на тренировках.
«Теперь понятно, почему «Ливерпуль» оторвался в АПЛ», – гласит подпись к видео.
Напомним, «красные» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая команду Александра Зинченко на 14 очков, имея игру в запасе.
It all makes sense why Liverpool are running away with the Premier League now 😂🤣— BenchWarmers (@BeWarmers) January 3, 2020
pic.twitter.com/l0ek8V9Cz5
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Источник — Sport.ua
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