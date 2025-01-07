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Англия
07 января 2025, 16:55 | Обновлено 07 января 2025, 16:59
416
0

В Англии предсказывают скорое завершение карьеры легенды Манчестер Сити

Спортивные результаты Джека Грилиша говорят сами за себя

07 января 2025, 16:55 | Обновлено 07 января 2025, 16:59
416
0
В Англии предсказывают скорое завершение карьеры легенды Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш уже 18 месяцев не может восстановить свою физическую форму.

Такое мнение высказал английский спортивный журналист Джефф Стеллинг.

Стеллинг отметил, что Грилиш не может забить за «Манчестер Сити» не из-за случайности, ведь с таким составом игроков, даже футболист юношеской команды мог бы забить. По словам журналиста, Грилиш начал терять свои игровые кондиции еще с 2022 года, что привело к замене его в стартовом составе на Савиньо.

«Гвардиола уже неоднократно намекал на плохую игру Грилиша. Уже дошло до того, что тренер его публично критикует в прессе. Я думаю, что это конец не только для карьеры в «Манчестер Сити», но и для футбола в целом», - прокомментировал Стеллинг.

Журналист также привел пример, когда Гвардиола критиковал Джека.

«Это просто», - начал Гвардиола, - »Если он посмотрит на себя, то увидит конкуренцию. Он должен бороться с самим собой. Савиньо в лучшей форме и во всех аспектах лучше Джека, поэтому я ставил Савиньо».

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Олександр Сільченко Источник: talkSPORT
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