Голы Салаха и Мане принесли Ливерпулю победу над Шеффилдом

В 21-м туре Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» ожидаемо обыграл «Шеффилд Юнайтед» и сохранил огромный отрыв от ближайших преследователей в турнирной таблице.

В матче было забито два гола, отличились Мохамед Салах и Садио Мане, египтянин принял непосредственное участие в обоих забитых мячах.

Также отметим шестой голевой пас левого защитника «красных» Эндрю Робертсона в текущем сезоне АПЛ.

Чемпионат Англии. 21-й тур

«Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:0

Голы: 1:0 – 4 Салах, 2:0 – 64 Мане.

«Ливерпуль» – Алиссон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнолд, Робертсон (Лаллана, 88), Хендерсон, Вейналдум, Милнер, Мане (Ориги, 78), Салах (Эллиот, 90), Фирмино.

«Шеффилд Юнайтед» – Хендерсон, Стивенс, Башем, Иган, Болдок, Ландстрем, Норвуд (Бешич, 78), Флек, О`Коннелл, Муссе (Макберни, 65), Макголдрик (Шарп, 66).