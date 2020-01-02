Голы Салаха и Мане принесли Ливерпулю победу над Шеффилдом

В 21-м туре Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» ожидаемо обыграл «Шеффилд Юнайтед» и сохранил огромный отрыв от ближайших преследователей в турнирной таблице.
В матче было забито два гола, отличились Мохамед Салах и Садио Мане, египтянин принял непосредственное участие в обоих забитых мячах.
Также отметим шестой голевой пас левого защитника «красных» Эндрю Робертсона в текущем сезоне АПЛ.
Чемпионат Англии. 21-й тур
«Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:0
Голы: 1:0 – 4 Салах, 2:0 – 64 Мане.
«Ливерпуль» – Алиссон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнолд, Робертсон (Лаллана, 88), Хендерсон, Вейналдум, Милнер, Мане (Ориги, 78), Салах (Эллиот, 90), Фирмино.
«Шеффилд Юнайтед» – Хендерсон, Стивенс, Башем, Иган, Болдок, Ландстрем, Норвуд (Бешич, 78), Флек, О`Коннелл, Муссе (Макберни, 65), Макголдрик (Шарп, 66).
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Источник — Sport.ua
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