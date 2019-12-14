Войти или Зарегистрироваться

Долгополов снялся с Australian Open

У украинского теннисиста травма запястья

  • 14.12.2019 11:24
  • 450 просмотров
  • 1 комментарий
Долгополов снялся с Australian Open
© ФТУ. Александр Долгополов

Александр Долгополов планировал вернуться в теннис в январе 2020 года и заявился на Australian Open по защищенному рейтингу.

Однако теперь организаторы турнира сообщили, что Долгополов снялся с Australian Open из-за травмы запястья правой руки.

Напомним, из-за травмы кисти руки Долгополов не выступал на турнирах АТР с мая 2018 года и с того времени перенес две операции.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 14.12.2019 11:42
    0
    Сашко "Кришталь" Долгополов
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.12.2019 11:42
    0
    Сашко "Кришталь" Долгополов
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности