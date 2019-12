Александр Долгополов планировал вернуться в теннис в январе 2020 года и заявился на Australian Open по защищенному рейтингу.

Однако теперь организаторы турнира сообщили, что Долгополов снялся с Australian Open из-за травмы запястья правой руки.

Alex Dolgopolov has withdrawn from #AusOpen 2020 with a right wrist injury.



Best wishes for your recovery @thedolgo. We look forward to seeing you back in Melbourne soon 💪🏻 pic.twitter.com/dj5DsG03Z7