Александр Долгополов планировал вернуться в теннис в январе 2020 года и заявился на Australian Open по защищенному рейтингу.
Однако теперь организаторы турнира сообщили, что Долгополов снялся с Australian Open из-за травмы запястья правой руки.
Alex Dolgopolov has withdrawn from #AusOpen 2020 with a right wrist injury.— #AusOpen (@AustralianOpen) December 14, 2019
Best wishes for your recovery @thedolgo. We look forward to seeing you back in Melbourne soon 💪🏻 pic.twitter.com/dj5DsG03Z7
Напомним, из-за травмы кисти руки Долгополов не выступал на турнирах АТР с мая 2018 года и с того времени перенес две операции.
Источник — Twitter
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