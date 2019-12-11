Долгополов заявился на Australian Open по защищенному рейтингу

Стал известен список участников основной сетки Australian Open-2020, который сформирован на основании текущей ситуации в мировом рейтинге.
Напрямую по рейтингу попали 98 теннисистов. Отметим, что в списке также есть украинец Александр Долгополов, который воспользовался защищенным рейтингом (№66).
PR=Protected ranking (защищенный рейтинг)
Ранее сообщалось, что Долгополов перенес еще одну операцию, на этот раз на левой ноге. По предварительным данным, Александр должен был снова выйти на корт на турнире в Дохе (6-12 января), но возвращение придется отложить не неопределенное время. Поэтому участие украинца на Australian Open (20 января – 2 февраля) под большим вопросом.
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Источник — Sport.ua
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