Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВИТОЛИНА: «Я верю, что еще могу выиграть турнир Большого шлема»
WTA
23 мая 2026, 18:33 | Обновлено 23 мая 2026, 19:44
220
0

СВИТОЛИНА: «Я верю, что еще могу выиграть турнир Большого шлема»

Впрочем, Элина готова смириться с тем, что этого не произойдет

23 мая 2026, 18:33 | Обновлено 23 мая 2026, 19:44
220
0
СВИТОЛИНА: «Я верю, что еще могу выиграть турнир Большого шлема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) оценила свои шансы на победу в одном из турниров Большого шлема.

За свою карьеру 31-летняя теннисистка ни разу не выигрывала Уимблдон, Ролан Гаррос, US Open или Australian Open. 25 мая она сыграет в первом круге Открытого чемпионата Франции против представительницы Венгрии Анны Бондарь (WTA 58).

«Для меня этот турнир действительно особенный, и я стараюсь насладиться им как можно больше, несмотря на всю суматоху, которая сейчас вокруг. Я, как и раньше, верю, что могу выиграть турнир Большого шлема, но я также нормально отношусь к тому, что если этого не произойдет, то это не то, что мне суждено», – сказала Свитолина.

Украинка отметила, что может завершить свою карьеру и не жалеть о том, что чего-то не добилась. Сейчас же она концентрируется на каждом матче и старается показать лучший результат без привязки к большим целям.

По теме:
Праймовый сезон. Украинки установили рекорд по количеству финалов за сезон
Gael & Friends. Монфис, Свитолина и другие. Смотреть онлайн LIVE трансляция
ВИДЕО. Новый канал Sport.ua! Game Set Ukraine: как Свитолина покорила Рим
Элина Свитолина Ролан Гаррос Уимблдон (теннис) Australian Open US Open WTA
Андрей Плыгун Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Бокс | 23 мая 2026, 14:53 4
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен

Бой пройдет в ночь с 23 на 24 мая

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 18-24.05
Теннис | 23 мая 2026, 17:49 0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 18-24.05
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 18-24.05

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Стало известно, в каких клубах может продолжить карьеру Артем Довбик
Футбол | 23.05.2026, 12:41
Стало известно, в каких клубах может продолжить карьеру Артем Довбик
Стало известно, в каких клубах может продолжить карьеру Артем Довбик
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 23.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Футбол | 23.05.2026, 08:42
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 21
Футбол
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
23.05.2026, 00:05
Футбол
Динамо получит два миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
Динамо получит два миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
22.05.2026, 14:22 20
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил о грандиозном бое для Усика в Стамбуле
Турки Аль-Шейх объявил о грандиозном бое для Усика в Стамбуле
21.05.2026, 21:35 2
Бокс
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
22.05.2026, 21:03
Бокс
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
22.05.2026, 08:18 6
Футбол
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
22.05.2026, 23:46 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем