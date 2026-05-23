СВИТОЛИНА: «Я верю, что еще могу выиграть турнир Большого шлема»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) оценила свои шансы на победу в одном из турниров Большого шлема.

За свою карьеру 31-летняя теннисистка ни разу не выигрывала Уимблдон, Ролан Гаррос, US Open или Australian Open. 25 мая она сыграет в первом круге Открытого чемпионата Франции против представительницы Венгрии Анны Бондарь (WTA 58).

«Для меня этот турнир действительно особенный, и я стараюсь насладиться им как можно больше, несмотря на всю суматоху, которая сейчас вокруг. Я, как и раньше, верю, что могу выиграть турнир Большого шлема, но я также нормально отношусь к тому, что если этого не произойдет, то это не то, что мне суждено», – сказала Свитолина.

Украинка отметила, что может завершить свою карьеру и не жалеть о том, что чего-то не добилась. Сейчас же она концентрируется на каждом матче и старается показать лучший результат без привязки к большим целям.