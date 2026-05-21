Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
Украину в основной сетке французского мейджора гарантировано представят 7 теннисисток
21 мая на Открытом чемпионате Франции 2026 состоялась церемония жеребьевки женского одинончного разряда.
Украину в основе французского мейджора в Париже представят семь украинских теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястрмеская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
Свитолина, которая получила седьмой номер посева, в первом раунде поборется против представительницы Венгрии Анны Бондар. Элина в пятый раз сыграет против Анны. В 2025 году Свитолина одолела Бондар на Ролан Гаррос и Уимблдоне, после чего проиграла на US Open, а в 2026 уступила ей на старте тысячника в Мадриде.
Костюк – 15-я сеяная – в 1/64 финала выйдет на корт с «нейтралкой» Оксаной Селехметьевой. Ранее Марта ни разу не играла против Оксаны.
Ястремская получила в первом круге 13-ю сеяную Жасмин Паолини. Даяна семь раз играла против Жасмин и одержала только одну победу – в 2022 году на хардовых соревнованиях в Лионе. Ястремская впервые встретится с Паолини на турнирах Grand Slam.
Стародубцева на старте Ролан Гаррос поборется с «нейтральной» Анной Блинковой. В 2025 Юлия уступила Анне в первом круге US Open, взяв всего четыре гейма.
Олейникова, которая впервые в карьере сыграет в основной сетке Ролан Гаррос, начнет выступления в Париже с матча против теннисистки, которая преодолеет квалификацию. Первую соперницу Александра узнает позднее.
Калинина в 1/64 финала встретится с Диан Парри. Ангелина уже трижды обыгрывыла Диан, причем дважды на грунте. Единственнвую победу в четырех очных противостояниях Парри одержала в первом круге Ролан Гаррос 2023 года.
Снигур, которая также, как и Олейникова, впервые сыграет в основе Ролан Гаррос, в первом раунде поборется с 21-й сеяной Кларой Таусон. В 2023 году Дарья уступила Кларе на хардовом турнире в Варшаве.
В квалификации из украинок продолжает выступления Катарина Завацкая, которая 22 мая проведет решающий поединок отбора против Лючии Бронцетти.
Матчи основной сетки Ролан Гаррос стартуют 24 мая и продлятся до 7 июня. В прошлом году трофей французского мейджора завоевала Коко Гауфф, переиграв в финале Арину Соболенко.
Соперницы украинок в первом раунде Ролан Гаррос 2026:
- Элина Свитолина [7] – Анна Бондар
- Марта Костюк [15] – Оксана Селехметьева
- Даяна Ястремская – Жасмин Паолини [13]
- Юлия Стародубцева – Анна Блинкова
- Александра Олейникова – теннисистка из квалификации
- Ангелина Калинина – Диан Парри
- Дарья Снигур – Клара Таусон [21]
Потенциальные четвертьфиналы Ролан Гаррос 2026 по посеву:
- Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [5]
- Коко Гауфф [4] – Аманда Анисимова [6]
- Ига Свентек [3] – Элина Свитолина [7]
- Елена Рыбакина [2] – Мирра Андреева [8]
ВИДЕО. Запись церемонии жеребьевки Ролан Гаррос 2026
