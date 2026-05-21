Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?

21 мая на Открытом чемпионате Франции 2026 состоялась церемония жеребьевки женского одинончного разряда.

Украину в основе французского мейджора в Париже представят семь украинских теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястрмеская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Свитолина, которая получила седьмой номер посева, в первом раунде поборется против представительницы Венгрии Анны Бондар. Элина в пятый раз сыграет против Анны. В 2025 году Свитолина одолела Бондар на Ролан Гаррос и Уимблдоне, после чего проиграла на US Open, а в 2026 уступила ей на старте тысячника в Мадриде.

Костюк – 15-я сеяная – в 1/64 финала выйдет на корт с «нейтралкой» Оксаной Селехметьевой. Ранее Марта ни разу не играла против Оксаны.

Ястремская получила в первом круге 13-ю сеяную Жасмин Паолини. Даяна семь раз играла против Жасмин и одержала только одну победу – в 2022 году на хардовых соревнованиях в Лионе. Ястремская впервые встретится с Паолини на турнирах Grand Slam.

Стародубцева на старте Ролан Гаррос поборется с «нейтральной» Анной Блинковой. В 2025 Юлия уступила Анне в первом круге US Open, взяв всего четыре гейма.

Олейникова, которая впервые в карьере сыграет в основной сетке Ролан Гаррос, начнет выступления в Париже с матча против теннисистки, которая преодолеет квалификацию. Первую соперницу Александра узнает позднее.

Калинина в 1/64 финала встретится с Диан Парри. Ангелина уже трижды обыгрывыла Диан, причем дважды на грунте. Единственнвую победу в четырех очных противостояниях Парри одержала в первом круге Ролан Гаррос 2023 года.

Снигур, которая также, как и Олейникова, впервые сыграет в основе Ролан Гаррос, в первом раунде поборется с 21-й сеяной Кларой Таусон. В 2023 году Дарья уступила Кларе на хардовом турнире в Варшаве.

В квалификации из украинок продолжает выступления Катарина Завацкая, которая 22 мая проведет решающий поединок отбора против Лючии Бронцетти.

Матчи основной сетки Ролан Гаррос стартуют 24 мая и продлятся до 7 июня. В прошлом году трофей французского мейджора завоевала Коко Гауфф, переиграв в финале Арину Соболенко.

Соперницы украинок в первом раунде Ролан Гаррос 2026:

Элина Свитолина [7] – Анна Бондар

Элина Свитолина [7] – Анна Бондар Марта Костюк [15] – Оксана Селехметьева

Марта Костюк [15] – Оксана Селехметьева Даяна Ястремская – Жасмин Паолини [13]

Даяна Ястремская – Жасмин Паолини [13] Юлия Стародубцева – Анна Блинкова

Юлия Стародубцева – Анна Блинкова Александра Олейникова – теннисистка из квалификации

Александра Олейникова – теннисистка из квалификации Ангелина Калинина – Диан Парри

Ангелина Калинина – Диан Парри Дарья Снигур – Клара Таусон [21]

Потенциальные четвертьфиналы Ролан Гаррос 2026 по посеву:

Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [5]

Джессика Пегула [5] Коко Гауфф [4] – Аманда Анисимова [6]

Коко Гауфф [4] – Аманда Анисимова [6] Ига Свентек [3] – Элина Свитолина [7]

Ига Свентек [3] – Элина Свитолина [7] Елена Рыбакина [2] – Мирра Андреева [8]

Верхняя часть сетки

Нижняя часть сетки

ВИДЕО. Запись церемонии жеребьевки Ролан Гаррос 2026