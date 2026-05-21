Жеребьевка Ролан Гаррос 2026: кто для Синнера, Зверева и Джоковича?

21 мая 2026, 16:06 | Обновлено 21 мая 2026, 16:22
21 мая состоялась жеребьевка одиночного мужского разряда Открытого чемпионата Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

22 мая состоялась жеребьевка мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции 2026.

Лидер мирового рейтинга АТР, первый сеяный, итальянец Янник Синнер в первом раунде сыграет против француза Клемена Табюра (ATP 165).

Второй номер посева получил немец Александр Зверев (ATP 3). В первом круге он встретится с французом Бенжаменом Бонзи (ATP 98).

Легендарный сербский теннисист, обладатель трех трофеев Ролан Гаррос Новак Джокович (ATP 4) в первой раунде сыграет против представителя Франции Джованни Мпеши Перрикара (ATP 80).

Четвертый сеяный, канадец Феликс Оже-Альяссим (ATP 5) встретится с представителем Германии Даниэлем Альтмайером (ATP 65).

Действующий чемпион и второй номер рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас пропустит соревнования в 2026 году из-за травмы запястья.

Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной, француз Гаэль Монфис (ATP 221), который получил wild card от организаторов турнира, в первом круге сыграет с соотечественником Уго Гастоном (ATP 120).

Матчи основной сетки Ролан Гаррос-2026 стартуют 24 мая. Финал запланирован на 7 июня.

Возможные четвертьфиналы по посеву:

Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [5]
Феликс Оже-Альяссим [4] – Даниил Медведев [6]
Алекс де Минаур [8] – Новак Джокович [3]
Тейлор Фритц [7] – Александр Зверев [2]

Алина Грушко
