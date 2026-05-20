Завацкая дожала 112-ю ракетку и пробилась в финал квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 268) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции 2026.

Во втором раунде отбора украинка в трех сетах переиграла Дарью Семенистую (Латвия, WTA 112) за 2 час и 52 минуты.

Ролан Гаррос 2026. Квалификация

Дарья Семенистая (Латвия) [7] – Катарина Завацкая (Украина) – 5:7, 7:5, 2:6

Катарина взяла реванш у Дарьи за поражение в 2024 году на соревнованиях WTA 125 в Монтре, Швейцария.

Завацкая стартовала в квалификации РГ-2026 с победы над Кэрол Чжао. В решающем матче отбора украинка поборется либо с Лючией Бронцетти, либо с Лукреции Стефанини.