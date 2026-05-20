  Завацкая дожала 112-ю ракетку и пробилась в финал квалификации Ролан Гаррос
20 мая 2026, 20:51 | Обновлено 20 мая 2026, 20:54
Завацкая дожала 112-ю ракетку и пробилась в финал квалификации Ролан Гаррос

Катарина справилась с Дарьей Семенистой в полуфинале отбора к мейджору в Париже

20 мая 2026, 20:51 | Обновлено 20 мая 2026, 20:54
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 268) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции 2026.

Во втором раунде отбора украинка в трех сетах переиграла Дарью Семенистую (Латвия, WTA 112) за 2 час и 52 минуты.

Ролан Гаррос 2026. Квалификация

Дарья Семенистая (Латвия) [7] – Катарина Завацкая (Украина) – 5:7, 7:5, 2:6

Катарина взяла реванш у Дарьи за поражение в 2024 году на соревнованиях WTA 125 в Монтре, Швейцария.

Завацкая стартовала в квалификации РГ-2026 с победы над Кэрол Чжао. В решающем матче отбора украинка поборется либо с Лючией Бронцетти, либо с Лукреции Стефанини.

Якби вона не створювала сама собі складнощі, щоб потім героїчно їх долати, це була б не Катя.
Молодець Катаріна!Багато,хто не вірив,але вона змогла!Успіху у фіналі квала!
Останній бій, він найскладніший...Сил Катарині! І Удачі!
Гра Катаріни нагадала гру нашої сумнозвісної гравчині. Правда в тої все навпаки - сила є, а розуму, як кіт наплакав.
Після програних підряд 5 сетів, трохи стало лячно за Катерина! Але змогла в
решті решт перемогти!
