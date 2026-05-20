  4. Определена соперница Завацкой в финальном раунде квалификации Ролан Гаррос
20 мая 2026, 22:16 | Обновлено 20 мая 2026, 22:56
Катарина сыграет с Лючией Бронцетти, которая во втором круге одолела Лукрецию Стефанини

Getty Images/Global Images Ukraine. Лючия Бронцетти

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 268) получила соперницу в финальном раунде квалификации Открытого чемпионата Франции 2026.

В решающем поединке отбора украинка встретится с Лючией Бронцетти (Италия, WTA 173), которая во втором круге выиграла итальянское дерби у Лукреции Стефанини (Италия, WTA 154) в двух сетах за 1 час и 10 минут.

Ролан Гаррос 2026. Квалификация

Лючия Бронцетти (Италия) – Лукреция Стефанини (Италия) – 6:4, 6:1

Бронцетти и Стефанини провели первое очное противостояние. Лючия ни разу не отдала свою подачу.

Бронцетти стартовала в квалификации Ролан Гаррос с поединка против Варвары Лепченко, вырвав победу на супертай-брейке третьей партии.

Ранее Завацкая ни разу не играла против Бронцетти. Катарина в отборе РГ-2026 уже прошла Кэрол Чжао и Дарью Семенистую.

Встреча Завацкой и Бронцетти состоится 22 мая.

Даниил Агарков
