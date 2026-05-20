Определена соперница Завацкой в финальном раунде квалификации Ролан Гаррос
Катарина сыграет с Лючией Бронцетти, которая во втором круге одолела Лукрецию Стефанини
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 268) получила соперницу в финальном раунде квалификации Открытого чемпионата Франции 2026.
В решающем поединке отбора украинка встретится с Лючией Бронцетти (Италия, WTA 173), которая во втором круге выиграла итальянское дерби у Лукреции Стефанини (Италия, WTA 154) в двух сетах за 1 час и 10 минут.
Ролан Гаррос 2026. Квалификация
Лючия Бронцетти (Италия) – Лукреция Стефанини (Италия) – 6:4, 6:1
Бронцетти и Стефанини провели первое очное противостояние. Лючия ни разу не отдала свою подачу.
Бронцетти стартовала в квалификации Ролан Гаррос с поединка против Варвары Лепченко, вырвав победу на супертай-брейке третьей партии.
Ранее Завацкая ни разу не играла против Бронцетти. Катарина в отборе РГ-2026 уже прошла Кэрол Чжао и Дарью Семенистую.
Встреча Завацкой и Бронцетти состоится 22 мая.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
