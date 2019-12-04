Долгополов прооперирован на ноге и пропустит начало сезона 2020 года

Украинский теннисист Александр Долгополов перенес очередную операцию. У 31-летнего спортсмена была прооперирована левая нога.
Украинец написал в соцсети: «Всё прошло успешно, 2 недели костылей, на корт – через 4–5 недель. Думаю, возвращение придётся отложить, посмотрим на сколько».
Ранее появилась информация, что Долгополов заявился на турнир в Дохе с 6 по 12 января. Но теперь, очевидно, ему придется сняться с этого турнира.
Источник — Instagram
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