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Долгополов заявился на турнир в Дохе

Украинский теннисист выступит впервые с мая 2018 года

  • 28.11.2019 13:58
  • 449 просмотров
  • 1 комментарий
Долгополов заявился на турнир в Дохе
© ФТУ. Александр Долгополов
Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов заявился на турнир ATP-250 Qatar ExxonMobil Open, который пройдет в Дохе с 6 по 12 января 2020 года.
 
Для этого украинец использовал свой замороженный рейтинг (66). Напомним, из-за травмы кисти руки Долгополов не выступал на турнирах АТР с мая 2018 года.
 
За это время Долгополов перенес две операции.
 
Также в Дохе сыграют Стан Вавринка, Андрей Рублев, Жо-Вилфрид Цонга, Милош Раонич и другие.
 

 

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Источник — Теннисный Портал Украины

(1 голос)

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Комментарии
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 28.11.2019 14:38
    -2
    Наконец то.
    А то этот недотеннисист Стаховский задолбал
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