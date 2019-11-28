Долгополов заявился на турнир в Дохе

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов заявился на турнир ATP-250 Qatar ExxonMobil Open, который пройдет в Дохе с 6 по 12 января 2020 года.
Для этого украинец использовал свой замороженный рейтинг (66). Напомним, из-за травмы кисти руки Долгополов не выступал на турнирах АТР с мая 2018 года.
За это время Долгополов перенес две операции.
Также в Дохе сыграют Стан Вавринка, Андрей Рублев, Жо-Вилфрид Цонга, Милош Раонич и другие.
Тренировки украинец возобновил в сентябре текущего года.
Источник — Теннисный Портал Украины
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А то этот недотеннисист Стаховский задолбал
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