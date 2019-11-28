Долгополов заявился на турнир в Дохе

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов заявился на турнир ATP-250 Qatar ExxonMobil Open, который пройдет в Дохе с 6 по 12 января 2020 года.

Для этого украинец использовал свой замороженный рейтинг (66). Напомним, из-за травмы кисти руки Долгополов не выступал на турнирах АТР с мая 2018 года.

За это время Долгополов перенес две операции.

Также в Дохе сыграют Стан Вавринка, Андрей Рублев, Жо-Вилфрид Цонга, Милош Раонич и другие.