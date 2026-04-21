Первая ракетка мира Арина Соболенко, а также россиянки – Полина Кудерметова, Анастасия Гасанова, Ирина Хромачева, Валерия Савиных, София Лансере – поставили лайк под пост российской пропагандистки Виктории Бони в Instagram, в котором она выразила поддержку президенту страны 404 владимиру путину.

Боня, которая живет в Монако, но иногда бывает в москве, записала 18-минутное видео, в котором обратилась к путину с заявлением, что ему неправильно доносят информацию. Пропогандистка в своем видео несколько раз упоминала «СВО», «героев страны», а также использовала слоган «Вместе Мы Сила».

Некоторые слова Бони из ее «пламенной» речи:

«Я делаю это от имени народа, они меня об этом не просили, но я чувствую, что нужно записать это видео. Почему? Потому что, Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится, блоггеры вас боятся, артисты боятся, губернаторы боятся, а вы – президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться. Я не боюсь, ведь живу по зову сердца.

Я очень люблю свою страну. У меня русский паспорт, я россиянка. Это моя страна, это моя ДНК. Я ее ни на что не променяю. Владимир Владимирович, мы вас тоже поддерживаем. И считаем вас очень сильным политиком, но многое вы не знаете».

О том, что Соболенко и другие россиянки лайкнули этот пост, сообщил портал UkrSportBase. После этого тенниситки убрали лайки под публикацией, но у них остались лайки под другими постами Бони.

Aryna Sabalenka liked the video with the appeal of Russian propagandist Victoria Bonya to Putin.



"Vladimir Vladimirovich (Putin), we support you and consider you a very strong politician," Bonya said. pic.twitter.com/1oUOv71Y2u — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) April 16, 2026

Одним из первых в украинском теннисном сообществе отреагировал Александр Долгополов, который сейчас служит в ВСУ:

«Далее: эти злые, злые украинцы, не пожимают руки людям, которые открыто или молча поддерживают их убийство и убийство их семей. Также они не склоняются и не сдаются агрессорам. Злые, злые украинцы».

Coming up: Those evil evil Ukrainians, don’t shake hands with the people who openly or silently support the killing of them and their family’s.

Also they don’t bow and surrender to the aggressors.

Evil, evil Ukrainians 🥹 https://t.co/RBcMWpFzjI — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) April 17, 2026

А далее большим постом в Instagram отреагировала украинская теннисистка Александра Олейникова, в частности обратившись к WTA – она больше не боится их:

«Существует видео Виктории Бони, адресованное Владимиру Путину.

Это тоже факт: Арина Соболенко, Полина Кудерметова, Анастасия Гасанова, Ирина Хромачева, Софья Лансере и несколько других теннисисток поставили лайки этому контенту. Любой может это проверить.

В этом видео Виктория Боня говорит: «Владимир Владимирович (Путин), мы вас поддерживаем. Вы очень сильный политик».

Давайте четко понимать, о ком идет речь.

Путин – диктатор и разыскиваемый военный преступник по ордеру на арест, выданному Международным уголовным судом. Он начал агрессивную войну против Украины. Сотни тысяч жизней потеряны. Города разрушены. Будущее уничтожено.

Она поддерживает его. Они это лайкают.

Она также говорит о мужчинах, которые отправились на «СВО» – так Россия называет эту войну – и утверждает, что государство должно помогать им и их семьям.

Речь идет о мужчинах, которые добровольно поехали в Украину убивать – с задокументированными преступлениями: убийствами, пытками, изнасилованиями, похищениями детей.

Она им сочувствует. Они это лайкают.

Поддержка режима. Поддержка тех, кто по приказу этого режима вторгся в Украину – убивать, грабить и насиловать.

Понравилось Соболенко, Кудерметовой, Гасановой, Хромачевой, Лансере и другим.

Так война становится приемлемой.

Не только с помощью оружия. Но и с помощью молчания. С помощью одобрения. С помощью лайков.

Так известные люди посылают сигнал миллионам: можно прийти в другую страну, убивать невинных людей – и при этом тебя примут обратно. Ты все равно будешь «своим». Твои любимые спортсмены поддержат тебя. Они скажут тебе: «Путин – правильный лидер, за которым стоит идти».

И именно поэтому я живу под ракетными обстрелами. Тренируюсь во время воздушных тревог. Месяцами не вижу своих близких, пока они защищают меня и мою страну. Почему меня могут убить ночью – в моем доме, в моей постели.

Потому что кто-то решил, что так можно. Потому что кто-то показал им, что это допустимо. Потому что люди, которыми они восхищаются, продолжают это подтверждать.

WTA, я больше не буду молчать об этом. Когда я привожу факты и говорю правду, я не нарушаю правила. Вы можете перестать пытаться меня запугать – я вас не боюсь».

Забавно, что в WTA Не разрещили играть Александре с нашивкой нашивки ее сайта Drones4UA.org, на котором происходит сбор средств на помощь ВСУ. Якобы подобное размещение противоречит правилам WTA.

P.S. А что касается Соболенко... На Australian Open с Арины спрашивали, когда Олейникова обвинила ее в поддержке путина. Тогда Арина в своем стиле ответила, что она тут ради тенниса, а не ради «политики». А что теперь получается – белоруске просто не все равно на россию, или на «бедную» Викторию Боню?

На этой неделе стартовал турнир в Мадриде, в котором учавствуют и Соболенко, и Олейникова. Пора спросить у Соболенко касательно лайка... Ответ точно будет «забавным».