Долгополов вернется в теннис в январе 2020 года

Возвращение Александра Долгополова в теннис после травмы должно состояться в январе 2020 года. Украинец планирует выступить на турнире АТР в Дохе и надеется попасть на Australian Open.

Об этом сообщил известный инсайдер Михал Самульски:

Alexandr Dolgopolov intends to return on tour in January playing Doha and Australian Open. Last time he played ATP tournament - May 2018 (lost to Djokovic in Rome).