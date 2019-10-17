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Долгополов вернется в теннис в январе 2020 года

Возвращение украинского теннисиста состоится в начале следующего сезона

  • 17.10.2019 12:27
  • 375 просмотров
  • 2 комментария
Долгополов вернется в теннис в январе 2020 года
© ФТУ. Александр Долгополов

Возвращение Александра Долгополова в теннис после травмы должно состояться в январе 2020 года. Украинец планирует выступить на турнире АТР в Дохе и надеется попасть на Australian Open.

Об этом сообщил известный инсайдер Михал Самульски:

Напомним, из-за травмы кисти руки Долгополов не выступал на турнирах АТР с мая 2018 года.

Тренировки украинец возобновил в сентябре текущего года.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 17.10.2019 12:46
    0
    Очень хотелось бы. А то как-то пусто в нашем мужском теннисе.
    Ссылка
    Сергей Руденко
      Сергей Руденко, 17.10.2019 12:37
    0
    Инсайдер - одно название. Александр сам регулярно общается с подписчиками в Инстаграмме, где уже раз 10 говорил о том, что возвращается в 2020 либо с Брисбена, либо с Дохи. И будет играть по защищенному рейтингу в квалах и брать вайлдкарды
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 17.10.2019 12:46
    0
    Очень хотелось бы. А то как-то пусто в нашем мужском теннисе.
    Ссылка
    Сергей Руденко
      Сергей Руденко, 17.10.2019 12:37
    0
    Инсайдер - одно название. Александр сам регулярно общается с подписчиками в Инстаграмме, где уже раз 10 говорил о том, что возвращается в 2020 либо с Брисбена, либо с Дохи. И будет играть по защищенному рейтингу в квалах и брать вайлдкарды
    Ссылка
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