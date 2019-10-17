Долгополов вернется в теннис в январе 2020 года

Возвращение Александра Долгополова в теннис после травмы должно состояться в январе 2020 года. Украинец планирует выступить на турнире АТР в Дохе и надеется попасть на Australian Open.

Об этом сообщил известный инсайдер Михал Самульски:

Alexandr Dolgopolov intends to return on tour in January playing Doha and Australian Open. Last time he played ATP tournament - May 2018 (lost to Djokovic in Rome). — Michal Samulski (@MichalSamulski) October 16, 2019

Напомним, из-за травмы кисти руки Долгополов не выступал на турнирах АТР с мая 2018 года.

Тренировки украинец возобновил в сентябре текущего года.