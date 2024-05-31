Ястремская рассказала, почему не продолжила работу с французским тренером

Украинская тенниситска Даяна Ястремская рассказала, почему в её тренерском штабе произошли изменения.

– Рядом с тобой твой личный тренер. В твоей команде произошли перемены после фантастического АО-2024?

– Да, со мной работает только Марцис Гарутс из Риги. Итого мы уже около года, начиная с Maiami Open. Ранее в команду входил также Эммануэль Гойсснер из Франции, с которым мы выступали в Австралии, но наше сотрудничество после мейджора завершилось.

– Логично спросить, почему после первого в карьере полуфинала «Шлема» ваши пути разошлись?

– Не смогли договориться. Хотя я очень хотела продолжить совместную работу. Одним из главных условий было присутствие со мной на Шлемах и крупных турнирах WTA. Предварительно мы так и договаривались, но потом у него поменялись планы. Он сказал прямо: имеет приоритет личные проекты — развитие Академии.