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  4. Василий РАЦ: «Заходит Коньков и говорит: ты чего разлегся на моей кровати»
Украина. Премьер лига
20 ноября 2024, 20:19 | Обновлено 20 ноября 2024, 20:33
1360
4

Василий РАЦ: «Заходит Коньков и говорит: ты чего разлегся на моей кровати»

Экс-футболист «Динамо» рассказал, как начинал играть за киевский клуб

20 ноября 2024, 20:19 | Обновлено 20 ноября 2024, 20:33
1360
4
Василий РАЦ: «Заходит Коньков и говорит: ты чего разлегся на моей кровати»
Василий Рац

Экс-футболист «Динамо» Василий Рац рассказал, как начинал играть за киевский клуб:

– Приехали мы на базу «Динамо», привели меня в одну из комнат и сказали, что пока я буду здесь проживать. Я занял свободную кровать и думаю, кто же здесь еще проживает? Смотрю вымпел висит – Саша Сорокалет.

А с утра открывается дверь, заходит Коньков:

– Не понял! Меня что, из команды отчислили? Что это ты разлегся на моей кровати?

Я лежу, испуганный такой. Не знаю, что ответить…

– Да ладно, шучу я, – говорит Коньков.

А тогда холостяки заезжали на базу за два дня до игры, а женатые – за один день. Поэтому мне и выделили его кровать – одну ночь переночевать.

Ну и начались тренировки. Совсем другие игроки. Трудно было. Рядом с тобой такие футболисты, что ты не мечтал рядом с ними играть. Я чувствую, что мне тяжело. Неделя прошла, вторая. Я думаю, нет, это не для меня. Я не смогу выдержать эти нагрузки. Иду тогда звонить Терлецкому:

– Иван Иванович! Помните, Вы обещали, если у меня что-нибудь в Киеве не сложится, вы меня заберете в Винницу?

– Ладно. Я поговорю с Лобановским. Перезвони мне через пару дней.

Через несколько дней я звоню по телефону:

– Ну что? Забираете меня?

– Лобановский не отпускает тебя. Ни за что. Что я могу сделать? Он категорично сказал, что не отпускает тебя. Говорит, пусть тренируется дальше.

Я никому не говорил, что тяжело, только Терлецкому. Я чувствовал, что мне тяжело. Думал, может, еще год, два поиграть в Виннице, набраться опыта, а потом уже уйти. А Иван Иваныч говорит мне, чтобы я сам подошел к Лобановскому и попытался с ним поговорить.

Я и пошел к метру. Правда, перед тем, как зайти к нему, семь раз пропотел от переживаний. И говорю:

– Валерий Васильевич, я понимаю, что состав команды очень силен. Что мне нужно еще много работать. Я чувствую, что мне еще рано к вам.

– А что ты хотел? Сразу в основной состав?

– Нет. Я понимаю, что мне нужно еще много работать.

– Ну так иди и работай!

И я работал. Играл за дубль. И хотел было переходить то ли в «Пахтакор», то ли в московский «Спартак». Но, возможно, Лобановский об этом узнал и сделал ход на опережение.

Поставил меня в основной состав на предпоследнюю игру сезона 1981 против московского «Динамо», а на следующую игру против «Спартака» я вышел на замену. Это были мои первые игры в основном составе киевлян. Ну и я понимаю, что если Лобановский поставил меня в основной состав, то у меня есть перспектива.

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Николай Степанов Источник: ФК Нива Вц
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Комментарии 4
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Gargantua81
прекрасный игрок был. И умный, и работоспособный, и техника на уровне.
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