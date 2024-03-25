Василий РАЦ: «Большинство венгров не поддерживают россию»
Экс-игрок «Динамо» Киев – о политической позиции Венгрии
Легенда «Динамо» Киев Василий (Ласло) Рац прокомментировал пророссийскую позицию нынешнего политического руководства Венгрии:
— Миллионы украинцев откровенно презирают пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Что по этому поводу думаете вы, этнический венгр, который половину жизни провел в Украине, другую половину — в Венгрии?
— Мне не нравилось, когда Орбан блокировал решения ЕС в поддержку Украины. У наших стран до сих пор напряженные отношения. Я очень хотел бы, чтобы они улучшились. Но нужно учитывать, что Венгрия зависит от российского газа. Не стоит забывать о строительстве россией АЭС в Венгрии. Свой отпечаток на наши отношения накладывает и желание Венгрии, чтобы в Украине этнические венгры учились в школах на венгерском языке.
Но даже при всех этих нюансах я считаю, что Венгрия должна поддерживать Украину. По крайней мере не мешать. Мне звонят партнеры по бизнесу из Венгрии, расспрашивают о ситуации. Говорят, возвращайся в Будапешт, в Украине находиться опасно. На самом деле простые венгры переживают за Украину. Большинство венгров не поддерживают россию.
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