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25 марта 2024, 20:30 |
1055
0

Василий РАЦ: «Большинство венгров не поддерживают россию»

Экс-игрок «Динамо» Киев – о политической позиции Венгрии

25 марта 2024, 20:30 |
1055
0
Василий РАЦ: «Большинство венгров не поддерживают россию»
dynamo.kiev.ua. Василий Рац

Легенда «Динамо» Киев Василий (Ласло) Рац прокомментировал пророссийскую позицию нынешнего политического руководства Венгрии:

— Миллионы украинцев откровенно презирают пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Что по этому поводу думаете вы, этнический венгр, который половину жизни провел в Украине, другую половину — в Венгрии?
— Мне не нравилось, когда Орбан блокировал решения ЕС в поддержку Украины. У наших стран до сих пор напряженные отношения. Я очень хотел бы, чтобы они улучшились. Но нужно учитывать, что Венгрия зависит от российского газа. Не стоит забывать о строительстве россией АЭС в Венгрии. Свой отпечаток на наши отношения накладывает и желание Венгрии, чтобы в Украине этнические венгры учились в школах на венгерском языке.

Но даже при всех этих нюансах я считаю, что Венгрия должна поддерживать Украину. По крайней мере не мешать. Мне звонят партнеры по бизнесу из Венгрии, расспрашивают о ситуации. Говорят, возвращайся в Будапешт, в Украине находиться опасно. На самом деле простые венгры переживают за Украину. Большинство венгров не поддерживают россию.

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Источник Чемпион
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