Василь КАРДАШ: «Шотландия наиболее предсказуема для Украины в плей-офф»
Экс-полузащитник сборной Украины оценил шансы украинцев в плей-офф Лиги наций
Бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua рассказал, с каким соперником у подопечных Сергея Реброва будут лучшие шансы в плей-офф Лиги наций на повышение в классе:
«У каждого из потенциальных соперников украинцев есть сильные и уязвимые места, хотя на таком уровне слабых противников уже не бывает.
Как мне кажется, было бы хорошо, если бы жребий выбрал в соперники для украинцев сборную Шотландии, по крайней мере, в плане тактики она достаточно предсказуема. Ее «козыри» — непокорность, высокий темп, домашние заготовки при стандартных положениях. Если взять мяч под свой контроль, быстро выбегать в атаку, активно использовать фланги и вертикальные передачи, то есть шанс склонить чашу весов в свою сторону.
В конце концов, на мой взгляд, среди потенциальных соперников Украины фаворита нет, с каждым из них можно играть и побеждать. Конечно, при условии, что удастся реализовать все свои «козыри».
Ранее мы сообщали, сколько игроков было задействовано в сборной Украины в 2024 году.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сербам не понравилось поведение фанатов
Тренер посоветовал украинцу лучше отрабатывать в обороне