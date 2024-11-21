Василь КАРДАШ: «Шотландия наиболее предсказуема для Украины в плей-офф»

Бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua рассказал, с каким соперником у подопечных Сергея Реброва будут лучшие шансы в плей-офф Лиги наций на повышение в классе:

«У каждого из потенциальных соперников украинцев есть сильные и уязвимые места, хотя на таком уровне слабых противников уже не бывает.

Как мне кажется, было бы хорошо, если бы жребий выбрал в соперники для украинцев сборную Шотландии, по крайней мере, в плане тактики она достаточно предсказуема. Ее «козыри» — непокорность, высокий темп, домашние заготовки при стандартных положениях. Если взять мяч под свой контроль, быстро выбегать в атаку, активно использовать фланги и вертикальные передачи, то есть шанс склонить чашу весов в свою сторону.

В конце концов, на мой взгляд, среди потенциальных соперников Украины фаворита нет, с каждым из них можно играть и побеждать. Конечно, при условии, что удастся реализовать все свои «козыри».

Ранее мы сообщали, сколько игроков было задействовано в сборной Украины в 2024 году.