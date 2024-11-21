Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василь КАРДАШ: «Шотландия наиболее предсказуема для Украины в плей-офф»
Лига наций
21 ноября 2024, 18:47 |
1200
1

Василь КАРДАШ: «Шотландия наиболее предсказуема для Украины в плей-офф»

Экс-полузащитник сборной Украины оценил шансы украинцев в плей-офф Лиги наций

21 ноября 2024, 18:47 |
1200
1
Василь КАРДАШ: «Шотландия наиболее предсказуема для Украины в плей-офф»
УАФ. Василий Кардаш

Бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua рассказал, с каким соперником у подопечных Сергея Реброва будут лучшие шансы в плей-офф Лиги наций на повышение в классе:

«У каждого из потенциальных соперников украинцев есть сильные и уязвимые места, хотя на таком уровне слабых противников уже не бывает.

Как мне кажется, было бы хорошо, если бы жребий выбрал в соперники для украинцев сборную Шотландии, по крайней мере, в плане тактики она достаточно предсказуема. Ее «козыри» — непокорность, высокий темп, домашние заготовки при стандартных положениях. Если взять мяч под свой контроль, быстро выбегать в атаку, активно использовать фланги и вертикальные передачи, то есть шанс склонить чашу весов в свою сторону.

В конце концов, на мой взгляд, среди потенциальных соперников Украины фаворита нет, с каждым из них можно играть и побеждать. Конечно, при условии, что удастся реализовать все свои «козыри».

Ранее мы сообщали, сколько игроков было задействовано в сборной Украины в 2024 году.

По теме:
Ребров – в пятерке лучших тренеров сборной. Известно, по какому показателю
Стало известно, почему Довбик не вышел в старте матча Албания – Украина
Тренер Трабзонспора следил за Шапаренко, но восхитился другим украинцем
инсайд Лига наций сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу сборная Шотландии по футболу Албания - Украина Украина - Шотландия Василий Кардаш
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Футбол | 21 ноября 2024, 11:56 3
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?

Сербам не понравилось поведение фанатов

Мареска назвал главный недостаток Мудрика в игре за Челси
Футбол | 21 ноября 2024, 19:57 0
Мареска назвал главный недостаток Мудрика в игре за Челси
Мареска назвал главный недостаток Мудрика в игре за Челси

Тренер посоветовал украинцу лучше отрабатывать в обороне

«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
Футбол | 21.11.2024, 08:48
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
Партнер Забарного может стать заменой Салаха в Ливерпуле
Футбол | 21.11.2024, 13:54
Партнер Забарного может стать заменой Салаха в Ливерпуле
Партнер Забарного может стать заменой Салаха в Ливерпуле
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
Футбол | 21.11.2024, 00:31
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
didora
Збірна була ща крок, щоб вилетіти в групу С. А він розказує про Шотландію якусь херню. Подивися як вони грали в групі. Їм навіть друге місце світило!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
21.11.2024, 10:30 2
Футбол
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
19.11.2024, 23:59 31
Футбол
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
21.11.2024, 08:19 9
Футбол
ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
19.11.2024, 21:42 2
Бокс
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
19.11.2024, 21:26 3
Футбол
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор
19.11.2024, 23:45 1
Футбол
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
19.11.2024, 16:14 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем