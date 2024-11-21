Василь САЧКО: «Мне не хотелось бы, чтобы Бельгия стала соперником Украины»

Известный в прошлом нападающий, а затем успешный тренер полтавской «Ворсклы» Василий Сачко эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы национальной сборной Украины по футболу в борьбе за повышение в классе в Лиге наций:

«Участие подопечных Сергея Реброва в текущей Лиге наций подтвердило, что только максимальная самоотдача в каждом матче может помочь добиться желаемого результата. Разве кто-то перед стартом мог предсказать, что украинской сборной будет угрожать вылет в Лигу С?

К счастью, очки, набранные в последних играх, помогли избежать понижения в классе. Поэтому, на мой взгляд, нет большого значения, кого жребий выберет в соперники украинцам в плей-офф, хотя мне не хотелось бы, чтобы пути пересеклись с бельгийцами. Да, они переживают определённый спад, но в стыковых матчах могут собраться. На мой взгляд, прежде всего всё будет зависеть от наших ребят. Если будет нужная настройка, желание продемонстрировать все свои возможности, то смогут пробиться дальше. Я в этом уверен».

Ранее мы сообщали, что бывший полузащитник национальной сборной Украины Виталий Косовский рассказал, что помогло подопечным Сергея Реброва одержать победу в ключевой момент в Тиране.