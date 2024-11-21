Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити. Как это повлияет на Реал?
Мадридский клуб планировал переманить лидеров английской команды
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола решил продлить контракт с клубом и остаться в АПЛ.
Эта новость не осталась без внимания со стороны мадридского «Реала». Руководство мадридской команды планировало осуществить трансферы лидеров «Манчестер Сити» – Родри и Эрлинга Холанда.
В Испании считали, что из-за неопределенности с будущим главного тренера, «Реал» сможет убедить футболистов перебраться в Ла Лигу.
Решение Гвардиолы перечеркнуло планы мадридского клуба – испанские журналисты сообщили, что «Реал» больше не рассматривает кандидатуры Холанда и Родри, так как уверен, что они останутся в «Манчестер Сити».
Главным заданием для «Реала» станет поиск правого защитника. Дани Карвахаль получил тяжелую травму и пропустит около года.
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