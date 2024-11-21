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  4. Италия – Аргентина. Матч Синнера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Дэвиса
21 ноября 2024, 20:21 |
616
0

Италия – Аргентина. Матч Синнера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024

21 ноября 2024, 20:21 |
616
0
Италия – Аргентина. Матч Синнера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

21 ноября продолжатся матчи 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 в испанской Малаге.

В четверг путевку в следующую стадию между собой разыграют сборные Италии и Аргентины. Ориентировочное время начала игры – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Победители поединка Италия – Аргентина выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют против Австралии.

Италия – Аргентина. 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024

  • Лоренцо Музетти – Франсиско Черундоло – 4:6, 1:6
  • Янник Синнер – Себастьян Баэс

Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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