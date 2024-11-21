Италия – Аргентина. Матч Синнера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024
21 ноября продолжатся матчи 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 в испанской Малаге.
В четверг путевку в следующую стадию между собой разыграют сборные Италии и Аргентины. Ориентировочное время начала игры – 18:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
Победители поединка Италия – Аргентина выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют против Австралии.
Италия – Аргентина. 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024
- Лоренцо Музетти – Франсиско Черундоло – 4:6, 1:6
- Янник Синнер – Себастьян Баэс
Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф
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