Он выбил Синнера. Любитель стал чемпионом One Point Slam и забрал А$1 млн
Джордан Смит в финале турнира выиграл одно очко у Джоанны Гарленд
Теннисист-любитель Джордан Смит из Сиднея стал чемпионом выставочного турнира One Point Slam, который прошел 14 января на Rod Laver Arena – центральном стадионе.
На своем пути Смить прошел Лауру Пигосси (WTA 200), Янника Синнера (АТР 2), Аманду Анисимову (WTA 4), Педро Мартинеса (АТР 71) и Джоанну Гарленд (WTA 117).
За победу на One Point Slam Джордан заработал один миллион австралийских долларов (668 тысяч американских долларов).
One Point Slam – выставочный турнир, матчи которого состоят из одного поинта. Право подачи определялось с помощью игры «камень, ножницы, бумага», без второго мяча. К слову, Синнер не смог ввести мяч в игру против Джордана.
Украинские теннисистки не принимали участие в One Point Slam. А лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас в третьем раунде проиграл Марие Саккари.
ФОТО. Джордан Смит – чемпион выставочного турнира One Point Slam
Видеозапись выставочного турнира One Point Slam
