Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Он выбил Синнера. Любитель стал чемпионом One Point Slam и забрал А$1 млн
Australian Open
14 января 2026, 13:39 | Обновлено 14 января 2026, 13:47
Он выбил Синнера. Любитель стал чемпионом One Point Slam и забрал А$1 млн

Джордан Смит в финале турнира выиграл одно очко у Джоанны Гарленд

Он выбил Синнера. Любитель стал чемпионом One Point Slam и забрал А$1 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Смит

Теннисист-любитель Джордан Смит из Сиднея стал чемпионом выставочного турнира One Point Slam, который прошел 14 января на Rod Laver Arena – центральном стадионе.

На своем пути Смить прошел Лауру Пигосси (WTA 200), Янника Синнера (АТР 2), Аманду Анисимову (WTA 4), Педро Мартинеса (АТР 71) и Джоанну Гарленд (WTA 117).

За победу на One Point Slam Джордан заработал один миллион австралийских долларов (668 тысяч американских долларов).

One Point Slam – выставочный турнир, матчи которого состоят из одного поинта. Право подачи определялось с помощью игры «камень, ножницы, бумага», без второго мяча. К слову, Синнер не смог ввести мяч в игру против Джордана.

Украинские теннисистки не принимали участие в One Point Slam. А лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас в третьем раунде проиграл Марие Саккари.

ФОТО. Джордан Смит – чемпион выставочного турнира One Point Slam

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Видеозапись выставочного турнира One Point Slam

Янник Синнер Джоанна Гарленд Карлос Алькарас (теннисист) выставочный турнир теннисные видеообзоры Australian Open 2026
