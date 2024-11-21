Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан КОСТЫШИН: «Из истории мы знаем, что запоминается последнее»
Лига наций
21 ноября 2024, 20:29 | Обновлено 21 ноября 2024, 21:13
401
0

Руслан КОСТЫШИН: «Из истории мы знаем, что запоминается последнее»

Тренер проанализировал матч между Украиной и Албанией

21 ноября 2024, 20:29 | Обновлено 21 ноября 2024, 21:13
401
0
Руслан КОСТЫШИН: «Из истории мы знаем, что запоминается последнее»
ФК Днестр. Руслан Костышин

Тренер-консультант клуба «Днестр» Руслан Костышин подвел итоги победного матча для Украины над сборной Албании в Лиге наций (2:1).

«Это был важный матч, исходя из турнирной ситуации как для сборной Украины, так и для сборной Албании. Второй тайм мы провели, играя по счету. Не забудем, что наши игроки сыграли в Батуми и Тиране, в то время как албанцы провели оба матча в родных стенах. Мы выдержали высокий темп поединка и заслужили три очка.

Из истории мы знаем, что запоминается последнее. Мы выиграли в Тиране и настроение у всех хорошее. Будем ждать жеребьевку плей-офф Лиги наций. Из наших возможных соперников – Бельгии, Шотландии, Сербии и Венгрии – трудно выбрать одного. Подождем немного. 19 ноября был 1000-й день войны, которую развязал агрессор против нашей страны. В этот день мы не могли сыграть по-другому. Понятно, что наши футболисты хотели обрадовать наших воинов, для них это была сверхмотивация. Все мы бьемся за победу, на разных направлениях, и в этом наша сила», – сказал Костышин.

По теме:
Ребров – в пятерке лучших тренеров сборной. Известно, по какому показателю
Стало известно, почему Довбик не вышел в старте матча Албания – Украина
Василь КАРДАШ: «Шотландия наиболее предсказуема для Украины в плей-офф»
Руслан Костышин сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Албания - Украина
Андрій Вітренко Источник: Sportarena
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Футбол | 21 ноября 2024, 20:41 15
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб

Украинцем интересуются «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм»

Джейк ПОЛ: «Именно это мне не понравилось в Майке Тайсоне»
Бокс | 21 ноября 2024, 01:44 5
Джейк ПОЛ: «Именно это мне не понравилось в Майке Тайсоне»
Джейк ПОЛ: «Именно это мне не понравилось в Майке Тайсоне»

Боксер-блогер – о бое с легендой

Реал определился, что будет делать с лидером команды
Футбол | 21.11.2024, 20:31
Реал определился, что будет делать с лидером команды
Реал определился, что будет делать с лидером команды
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
Футбол | 21.11.2024, 00:31
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти
Футбол | 21.11.2024, 03:14
Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти
Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
21.11.2024, 08:48 6
Футбол
«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
20.11.2024, 08:06 8
Теннис
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
20.11.2024, 07:47 6
Футбол
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
20.11.2024, 06:05 32
Футбол
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
21.11.2024, 07:32 1
Теннис
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор
19.11.2024, 23:45 1
Футбол
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
21.11.2024, 00:15
Бокс
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
19.11.2024, 21:26 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем