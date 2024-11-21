Руслан КОСТЫШИН: «Из истории мы знаем, что запоминается последнее»

Тренер-консультант клуба «Днестр» Руслан Костышин подвел итоги победного матча для Украины над сборной Албании в Лиге наций (2:1).

«Это был важный матч, исходя из турнирной ситуации как для сборной Украины, так и для сборной Албании. Второй тайм мы провели, играя по счету. Не забудем, что наши игроки сыграли в Батуми и Тиране, в то время как албанцы провели оба матча в родных стенах. Мы выдержали высокий темп поединка и заслужили три очка.

Из истории мы знаем, что запоминается последнее. Мы выиграли в Тиране и настроение у всех хорошее. Будем ждать жеребьевку плей-офф Лиги наций. Из наших возможных соперников – Бельгии, Шотландии, Сербии и Венгрии – трудно выбрать одного. Подождем немного. 19 ноября был 1000-й день войны, которую развязал агрессор против нашей страны. В этот день мы не могли сыграть по-другому. Понятно, что наши футболисты хотели обрадовать наших воинов, для них это была сверхмотивация. Все мы бьемся за победу, на разных направлениях, и в этом наша сила», – сказал Костышин.