ВИДЕО. Долгополов создал спортивный курс для воинов и гражданских

Бывший лидер украинского тенниса Александр Долгополов, который сейчас служит в рядах ВСУ, стал автором специального спортивного курса для воинов и гражданских, которые готовятся к мобилизации.

Первая часть – два видео, посвященные физическим тренировкам к прохождению базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

Вторая часть – два видео для тех, кто уже находится на БОВП.

И третья часть – два видео о том, как поддерживать свою физическую форму уже во время выполнения боевых задач.

«Идея цикла этих видео возникла, когда в общении с инструкторами, военнослужащими я стал часто слышать от них о полученных травмах. Я, как спортсмен с опытом, хорошо понимаю основную причину этих травм – это ненадлежащая физическая подготовка, – говорит Александр, – Но я хорошо знаю, как это изменить, как подготовиться к жизни на пульсе 150».