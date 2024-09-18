ВИДЕО. Долгополов создал спортивный курс для воинов и гражданских
Известный в прошлом теннисист хочет помочь людям, которые готовятся к мобилизации
Бывший лидер украинского тенниса Александр Долгополов, который сейчас служит в рядах ВСУ, стал автором специального спортивного курса для воинов и гражданских, которые готовятся к мобилизации.
Первая часть – два видео, посвященные физическим тренировкам к прохождению базовой общевойсковой подготовки (БОВП).
Вторая часть – два видео для тех, кто уже находится на БОВП.
И третья часть – два видео о том, как поддерживать свою физическую форму уже во время выполнения боевых задач.
«Идея цикла этих видео возникла, когда в общении с инструкторами, военнослужащими я стал часто слышать от них о полученных травмах. Я, как спортсмен с опытом, хорошо понимаю основную причину этих травм – это ненадлежащая физическая подготовка, – говорит Александр, – Но я хорошо знаю, как это изменить, как подготовиться к жизни на пульсе 150».
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Але такі лицеміри як Долгополов та Стаховський (яку війну з холодних та голодних окопів під щоденними обстрілами ніколи не бачили і не збираються) розказують якусь .... про підготовку.
Самі ж (величні та незламні інстаграм-воїни Стаховський та Долгополов) живуть звичним (елітним) життям, яким завжди жили. Лише інколи одягують військову форму для фото в інстаграмі, на які в 2024 році купуються лише повністю відбиті та наївні лохи.