Он победил Надаля. Украинец назвал самое сильное качество Рафаэля

Известный украинский теннисист Александр Долгополов высказался о легендарном Рафаэле Надале, который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры.

– Какой матч против Надаля вам запомнился больше всего? С какими его игровыми качествами вам было труднее всего справиться?

– Конечно, запомнил я больше всего один из матчей, который я выиграл. Это было в Индиан-Уэллс, кажется, в 2014 году (6:3, 3:6, 7:6). Что касается игровых качеств, то так, как он, никто не подкручивал мяч. Но в целом, у него было много сильных сторон.

– Кто теперь будет «Королем грунта»?

– Кто станет доминировать на грунте – не знаю, пока что явного фаворита не видно. Что касается решения Надаля завершить карьеру сейчас, то оно меня не удивило, потому что уже несколько лет у него проблемы с травмами, и уже возраст для тенниса не молодой.

– Является ли Надаль лучшим игроком в истории мирового тенниса?

– Трудно сказать, все три (Надаль, Федерер и Джокович) выиграли очень много, выделить лучшего трудно.