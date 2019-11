Баин грозит судом за распространение слухов о его отношениях с Ястремской

Саша Баин, новоиспеченный тренер Даяны Ястремской, пригрозил судом фанатскому твиттер-аккаунту за распространение слухов о его отношениях с 19-летней украинской теннисисткой.

«Если я еще раз увижу, что ваш аккаунт распространяет подобные слухи, этим займется мой адвокат. Я устал от людей, считающих, что в социальных сетях можно без последствий говорить все, что угодно. Все же надеюсь, что у вас все будет в порядке, и это был последний раз. У меня все», – написал Баин.

What a pathetic account, been spreading fake news for ages pic.twitter.com/bTcyL82zHH