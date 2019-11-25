Баин грозит судом за распространение слухов о его отношениях с Ястремской

Саша Баин, новоиспеченный тренер Даяны Ястремской, пригрозил судом фанатскому твиттер-аккаунту за распространение слухов о его отношениях с 19-летней украинской теннисисткой.
«Если я еще раз увижу, что ваш аккаунт распространяет подобные слухи, этим займется мой адвокат. Я устал от людей, считающих, что в социальных сетях можно без последствий говорить все, что угодно. Все же надеюсь, что у вас все будет в порядке, и это был последний раз. У меня все», – написал Баин.
Напомним, Ястремская анонсировала начало работы с Баином 21 ноября.
What a pathetic account, been spreading fake news for ages pic.twitter.com/bTcyL82zHH— Jennifer #17 (@_jen_03_x) November 25, 2019
Источник — Twitter
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