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Баин грозит судом за распространение слухов о его отношениях с Ястремской

Новый тренер украинской теннисистки предупредил, что будет жестко пресекать попытки оболгать его

  • 25.11.2019 13:25
  • 1072 просмотра
  • 1 комментарий
Баин грозит судом за распространение слухов о его отношениях с Ястремской
© Фейсбук Даяны Ястремской
Саша Баин, новоиспеченный тренер Даяны Ястремской, пригрозил судом фанатскому твиттер-аккаунту за распространение слухов о его отношениях с 19-летней украинской теннисисткой.
 
«Если я еще раз увижу, что ваш аккаунт распространяет подобные слухи, этим займется мой адвокат. Я устал от людей, считающих, что в социальных сетях можно без последствий говорить все, что угодно. Все же надеюсь, что у вас все будет в порядке, и это был последний раз. У меня все», – написал Баин.
 
 
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Источник — Twitter

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 25.11.2019 13:55
    0
    Ідіот. До відповідальності можна притягти тільки за образу та розповсюдження відомостей, що порочать честь та гідність. Твіттер аккаунт пошле його на 3 веселих букви
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 25.11.2019 13:55
    0
    Ідіот. До відповідальності можна притягти тільки за образу та розповсюдження відомостей, що порочать честь та гідність. Твіттер аккаунт пошле його на 3 веселих букви
    Ссылка
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