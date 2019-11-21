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ОФИЦИАЛЬНО. Саша Баин – новый тренер Даяны Ястремской

Главная тренерская эпопея конца сезона подошла к концу

  • 21.11.2019 11:23
  • 2117 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Саша Баин – новый тренер Даяны Ястремской
© Фейсбук Даяны Ястремской
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская анонсировала начало работы с известным немецким тренером Сашей Баином. 
 
«Я очень рада поделиться с вами новостью о том, что в сезон 2020 я вхожу с новым тренером Сашей Баином! Мне очень-очень приятно, и я очень рада что мы начинаем наше сотрудничество, это будет очень интересная и впечатляющая работа. Я уверена, что он поможет мне добиться исполнения моих амбиций. Очень жду начала нашей предсезонной подготовки, и уверена, что у нас все получится», – написала Ястремская в фейсбуке.
 
Отметим, что Саша Баин – бывший тренер Наоми Осаки и спарринг-партнер Серены Уильямс. 
 
В нынешнем сезоне, который для Даяны уже закончился, украинку большую часть времени тренировал француз Оливье Женом, с которым Ястремская в 2019 году выиграла два турнира категории WTA International.

 

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Источник — Facebook.com

(6 голосов)

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Комментарии
    disiny5
    online
      disiny5, 21.11.2019 11:58
    +1
    Ось це вже цікаво, навіть дужe цікаво
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 21.11.2019 11:41
    +1
    Это то что нужно, думаю он сможет научить не только сильно лупить по мячу, с Осакой у него Круто получилось, японка стала хладнокровной выгнала шлемы чего не хватает Даяне, успехов
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 21.11.2019 11:28
    +4
    Будем посмотреть! Успехов, а главное побед с новым тренером
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 21.11.2019 11:28
    +4
    Будем посмотреть! Успехов, а главное побед с новым тренером
    Ссылка
    disiny5
    online
      disiny5, 21.11.2019 11:58
    +1
    Ось це вже цікаво, навіть дужe цікаво
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 21.11.2019 11:41
    +1
    Это то что нужно, думаю он сможет научить не только сильно лупить по мячу, с Осакой у него Круто получилось, японка стала хладнокровной выгнала шлемы чего не хватает Даяне, успехов
    Ссылка
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