ОФИЦИАЛЬНО. Саша Баин – новый тренер Даяны Ястремской

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская анонсировала начало работы с известным немецким тренером Сашей Баином.

«Я очень рада поделиться с вами новостью о том, что в сезон 2020 я вхожу с новым тренером Сашей Баином! Мне очень-очень приятно, и я очень рада что мы начинаем наше сотрудничество, это будет очень интересная и впечатляющая работа. Я уверена, что он поможет мне добиться исполнения моих амбиций. Очень жду начала нашей предсезонной подготовки, и уверена, что у нас все получится», – написала Ястремская в фейсбуке.

Отметим, что Саша Баин – бывший тренер Наоми Осаки и спарринг-партнер Серены Уильямс.