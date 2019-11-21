ОФИЦИАЛЬНО. Саша Баин – новый тренер Даяны Ястремской

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская анонсировала начало работы с известным немецким тренером Сашей Баином.
«Я очень рада поделиться с вами новостью о том, что в сезон 2020 я вхожу с новым тренером Сашей Баином! Мне очень-очень приятно, и я очень рада что мы начинаем наше сотрудничество, это будет очень интересная и впечатляющая работа. Я уверена, что он поможет мне добиться исполнения моих амбиций. Очень жду начала нашей предсезонной подготовки, и уверена, что у нас все получится», – написала Ястремская в фейсбуке.
Отметим, что Саша Баин – бывший тренер Наоми Осаки и спарринг-партнер Серены Уильямс.
В нынешнем сезоне, который для Даяны уже закончился, украинку большую часть времени тренировал француз Оливье Женом, с которым Ястремская в 2019 году выиграла два турнира категории WTA International.
Источник — Facebook.com
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