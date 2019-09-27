Ястремская прекратила сотрудничество с тренером

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) объявила о прекращении работы со своим тренером Оливье Женомом.
«Сегодня я хотела бы официально объявить, что прекратила сотрудничество со своим тренером Оливье Женомом во время турнира в Осаке. Я благодарна ему за работу, его участие и поддержку. Желаю ему успехов в будущем», - написала Ястремская на своей странице в Facebook.
Отметим, что Ястремская сотрудничала с бельгийским специалистом с сентября 2018 года. За это время 19-летняя украинка выиграла три турнира WTA и поднялась в топ-30 мирового рейтинга.
Напомним, ранее Ястремская в двух сетах проиграла Петре Квитовой в 1/4 финала турнира серии Премьер 5 в Ухане.
Источник — Sport.ua
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