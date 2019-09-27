Ястремская прекратила сотрудничество с тренером

Он забыл после очередного запоя, поводов то столько было, Мариуполь и грозное Мальме обыграли, во...

Он просто тупой двуличный дебил, как и большинство динамовских сектантов

Что ты мелишь, даун? Какие 90%? 90% это адекватные люди, которые хотят жить в Украине

говорят акции мивины сейчас очень подорожали

Полевой гол + пас, Супряга дубль! Вот мои надежды!

Тю. Я думал, у неё папа тренер - он же всегда к ней на корт выходит...

14:34 — Юрий Карпенко

Хави умнейший полузащитник в истории футбола, плюс он очень дружит с Гвардиолой, так что тики-так...

14:32 — ihor7003

Когда уже все поймут, что сердца не дают результат?