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Ястремская прекратила сотрудничество с тренером

Оливье Женом больше не будет работать с украинской теннисисткой

  • 27.09.2019 13:57
  • 1811 просмотров
  • 3 комментария
Ястремская прекратила сотрудничество с тренером
© WTA. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) объявила о прекращении работы со своим тренером Оливье Женомом.
 
«Сегодня я хотела бы официально объявить, что прекратила сотрудничество со своим тренером Оливье Женомом во время турнира в Осаке. Я благодарна ему за работу, его участие и поддержку. Желаю ему успехов в будущем», - написала Ястремская на своей странице в Facebook.
 
 
Отметим, что Ястремская сотрудничала с бельгийским специалистом с сентября 2018 года. За это время 19-летняя украинка выиграла три турнира WTA и поднялась в топ-30 мирового рейтинга.
 
Напомним, ранее Ястремская в двух сетах проиграла Петре Квитовой в 1/4 финала турнира серии Премьер 5 в Ухане.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Alehandro
      Alehandro, 27.09.2019 14:36
    0
    Тю. Я думал, у неё папа тренер - он же всегда к ней на корт выходит...
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 27.09.2019 14:36
    0
    Ждем Сашу.
    Ссылка
    donPedro
      donPedro, 27.09.2019 14:17
    0
    Костюк-Рус
    http://live.itftennis.com/en/live-streams/video.php?vid=19799524
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 27.09.2019 14:36
    0
    Тю. Я думал, у неё папа тренер - он же всегда к ней на корт выходит...
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 27.09.2019 14:36
    0
    Ждем Сашу.
    Ссылка
    donPedro
      donPedro, 27.09.2019 14:17
    0
    Костюк-Рус
    http://live.itftennis.com/en/live-streams/video.php?vid=19799524
    Ссылка
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