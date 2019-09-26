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Ухань. Квитова остановила Ястремскую

Украинка не сумела переиграть вторую подряд соперницу из первой десятки

  • 26.09.2019 15:29
  • 1639 просмотров
  • 10 комментариев
Ухань. Квитова остановила Ястремскую
© WTA. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) не сумела выиграть четвертый матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
 
В четвертьфинале украинка в двух сетах проиграла Петре Квитовой из Чехии (№7 WTA).
 
Ухань. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 2:6, 4:6
 
События первой партии отлично описал отец Даяны, который выходил на коучинг перед вторым сетом. Ястремской немного не хватало дисциплины и концентрации, а против Квитовой в таком состоянии ловить нечего. Чешка же была готова к игре украинки, боролась за каждый мяч и уверенно переигрывала Ястремскую почти в каждом из геймов. 
 
Первая подача Даяны сегодня хромала, из-за этого Петра получала дополнительные возможности на приеме, которые она с успехом использовала. В результате чешка оформила два брейка и за полчаса выиграла партию.
 
 
После разговора с отцом  Ястремская заиграла лучше, впервые взяла подачу оппонентки, но отдала две своих. В итоге, это и предопределило результат сета. Больше в партии ни у кого не было даже брейкпоинтов, хотя Даяна местами показывала очень и очень достойную игру.
 
Сегодня Квитова была лучше, это нужно признать. Но турнир для Ястремской выдался потрясающим. Игра Даяны стала более зрелой, а матчи против топовых соперниц наверняка научат ее многим вещам, которые помогут в достижении будущих побед.
 
Со следующей недели Ястремская поднимется на 25-е место в мировом рейтинге, если Элисон Риск не выйдет в финал. В любом случае, Даяна установит новый личный рекорд в рейтинге WTA.
 
В 1/2 финала Квитова сразится против Элины Свитолиной (№3 WTA) или Элисон Риск (№35 WTA).
 
Напомним, в третьем круге Ястремская уверенно обыграла Каролину Плишкову.
 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    disiny5
    online
      disiny5, 26.09.2019 15:43
    +2
    Сегодня Петра дала Даянке настоящий урок!
    Чешка очень уважительно отнеслась к сопернице, т.е. вчерашняя игра Даяны не осталась без внимания опытной Квитовой.
    Но и наш ураган по-ходу перегорела, не смогла навязать свою игру и много ошибалась.
    Отчаиваться не стоит, этот матч принесет намного больше пользы, чем вчерашний вынос Плишковой.
    Ссылка
    aleksanddr2018
      aleksanddr2018, 26.09.2019 15:41
    +2
    Игра Даяны во втором сете очень понравилась. Спасибо за отличный турнир! Удачи в Пекине!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.09.2019 15:40
    +5
    vital, 26.09.2019 15:35
    Важко чекати від Даяни 2 дні поспіль стабільної якісної гри. До того ж Петра лівша, а з ними незручно грати правшам. У Квітової обидві подачі складні для прийому, бо навіть другу вона підкручує добряче. Ну і статистику Еліни проти Квітової ми усі пам'ятаємо. Якби не напад на Петру, вона б у буремні 2017-2018 роки точно б заходила на трон 1-ої ракетки за час відсутності Серени.
    Даяні плюсик за боротьбу до останнього гейму. А стабільність прийде з часом і з лівшами ще буде успішно боротися. Так тримати, Дая! Плюсик за Ухань!
    +100500. Квітова як на мене сьогодні грала, як у пікові моменти карєри.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 26.09.2019 15:38
    +4
    На жаль перемогти сьогоднішню Квітову Даяна ще не в змозі,але побачимо що буде через рік?!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.09.2019 15:37
    +5
    Ухань дав Даяні крутий досвід з найсильнішими та 190 баллів. Це багато важить для рейтингу. Ну і 60 тис баксиків
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 26.09.2019 15:35
    +6
    Важко чекати від Даяни 2 дні поспіль стабільної якісної гри. До того ж Петра лівша, а з ними незручно грати правшам. У Квітової обидві подачі складні для прийому, бо навіть другу вона підкручує добряче. Ну і статистику Еліни проти Квітової ми усі пам'ятаємо. Якби не напад на Петру, вона б у буремні 2017-2018 роки точно б заходила на трон 1-ої ракетки за час відсутності Серени.
    Даяні плюсик за боротьбу до останнього гейму. А стабільність прийде з часом і з лівшами ще буде успішно боротися. Так тримати, Дая! Плюсик за Ухань!
    Ссылка
    nordi
    online
    nordi, 26.09.2019 15:35
    +9
    Ярослав 999, 26.09.2019 15:30
    Ну що тут сказати це провал
    Про який провал Ви кажете? Зовсім юна наша співвітчизниця грає на турнірі у вісімці найсильніших...Де провал? А....на дивані...то меньше сидіть там
    Ссылка
    nordi
    online
    nordi, 26.09.2019 15:33
    +4
    2 сенсації підряд не створила, але все попереду. Досвіду с кожним турніром все більше ,рейтинг все вище. Впевненість приходить потроху. Молодчинка! Вболіваємо за наших!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 26.09.2019 15:31
    +5
    Ничего страшного. За этот турнир только плюсик
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 26.09.2019 15:30
    -16
    Ну що тут сказати це провал
    Ссылка
    nordi
    online
    nordi, 26.09.2019 15:35
    +9
    Ярослав 999, 26.09.2019 15:30
    Ну що тут сказати це провал
    Про який провал Ви кажете? Зовсім юна наша співвітчизниця грає на турнірі у вісімці найсильніших...Де провал? А....на дивані...то меньше сидіть там
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 26.09.2019 15:35
    +6
    Важко чекати від Даяни 2 дні поспіль стабільної якісної гри. До того ж Петра лівша, а з ними незручно грати правшам. У Квітової обидві подачі складні для прийому, бо навіть другу вона підкручує добряче. Ну і статистику Еліни проти Квітової ми усі пам'ятаємо. Якби не напад на Петру, вона б у буремні 2017-2018 роки точно б заходила на трон 1-ої ракетки за час відсутності Серени.
    Даяні плюсик за боротьбу до останнього гейму. А стабільність прийде з часом і з лівшами ще буде успішно боротися. Так тримати, Дая! Плюсик за Ухань!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.09.2019 15:40
    +5
    vital, 26.09.2019 15:35
    Важко чекати від Даяни 2 дні поспіль стабільної якісної гри. До того ж Петра лівша, а з ними незручно грати правшам. У Квітової обидві подачі складні для прийому, бо навіть другу вона підкручує добряче. Ну і статистику Еліни проти Квітової ми усі пам'ятаємо. Якби не напад на Петру, вона б у буремні 2017-2018 роки точно б заходила на трон 1-ої ракетки за час відсутності Серени.
    Даяні плюсик за боротьбу до останнього гейму. А стабільність прийде з часом і з лівшами ще буде успішно боротися. Так тримати, Дая! Плюсик за Ухань!
    +100500. Квітова як на мене сьогодні грала, як у пікові моменти карєри.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.09.2019 15:37
    +5
    Ухань дав Даяні крутий досвід з найсильнішими та 190 баллів. Це багато важить для рейтингу. Ну і 60 тис баксиків
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 26.09.2019 15:31
    +5
    Ничего страшного. За этот турнир только плюсик
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 26.09.2019 15:38
    +4
    На жаль перемогти сьогоднішню Квітову Даяна ще не в змозі,але побачимо що буде через рік?!
    Ссылка
    nordi
    online
    nordi, 26.09.2019 15:33
    +4
    2 сенсації підряд не створила, але все попереду. Досвіду с кожним турніром все більше ,рейтинг все вище. Впевненість приходить потроху. Молодчинка! Вболіваємо за наших!
    Ссылка
    disiny5
    online
      disiny5, 26.09.2019 15:43
    +2
    Сегодня Петра дала Даянке настоящий урок!
    Чешка очень уважительно отнеслась к сопернице, т.е. вчерашняя игра Даяны не осталась без внимания опытной Квитовой.
    Но и наш ураган по-ходу перегорела, не смогла навязать свою игру и много ошибалась.
    Отчаиваться не стоит, этот матч принесет намного больше пользы, чем вчерашний вынос Плишковой.
    Ссылка
    aleksanddr2018
      aleksanddr2018, 26.09.2019 15:41
    +2
    Игра Даяны во втором сете очень понравилась. Спасибо за отличный турнир! Удачи в Пекине!
    Ссылка
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