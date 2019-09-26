Ухань. Квитова остановила Ястремскую

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) не сумела выиграть четвертый матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.

В четвертьфинале украинка в двух сетах проиграла Петре Квитовой из Чехии (№7 WTA).

Ухань. 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 2:6, 4:6

События первой партии отлично описал отец Даяны, который выходил на коучинг перед вторым сетом. Ястремской немного не хватало дисциплины и концентрации, а против Квитовой в таком состоянии ловить нечего. Чешка же была готова к игре украинки, боролась за каждый мяч и уверенно переигрывала Ястремскую почти в каждом из геймов.

Первая подача Даяны сегодня хромала, из-за этого Петра получала дополнительные возможности на приеме, которые она с успехом использовала. В результате чешка оформила два брейка и за полчаса выиграла партию.

После разговора с отцом Ястремская заиграла лучше, впервые взяла подачу оппонентки, но отдала две своих. В итоге, это и предопределило результат сета. Больше в партии ни у кого не было даже брейкпоинтов, хотя Даяна местами показывала очень и очень достойную игру.

Сегодня Квитова была лучше, это нужно признать. Но турнир для Ястремской выдался потрясающим. Игра Даяны стала более зрелой, а матчи против топовых соперниц наверняка научат ее многим вещам, которые помогут в достижении будущих побед.

Со следующей недели Ястремская поднимется на 25-е место в мировом рейтинге, если Элисон Риск не выйдет в финал. В любом случае, Даяна установит новый личный рекорд в рейтинге WTA.

В 1/2 финала Квитова сразится против Элины Свитолиной (№3 WTA) или Элисон Риск (№35 WTA).