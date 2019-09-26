Ухань. Квитова остановила Ястремскую

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) не сумела выиграть четвертый матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
В четвертьфинале украинка в двух сетах проиграла Петре Квитовой из Чехии (№7 WTA).
Ухань. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 2:6, 4:6
События первой партии отлично описал отец Даяны, который выходил на коучинг перед вторым сетом. Ястремской немного не хватало дисциплины и концентрации, а против Квитовой в таком состоянии ловить нечего. Чешка же была готова к игре украинки, боролась за каждый мяч и уверенно переигрывала Ястремскую почти в каждом из геймов.
Первая подача Даяны сегодня хромала, из-за этого Петра получала дополнительные возможности на приеме, которые она с успехом использовала. В результате чешка оформила два брейка и за полчаса выиграла партию.
После разговора с отцом Ястремская заиграла лучше, впервые взяла подачу оппонентки, но отдала две своих. В итоге, это и предопределило результат сета. Больше в партии ни у кого не было даже брейкпоинтов, хотя Даяна местами показывала очень и очень достойную игру.
Сегодня Квитова была лучше, это нужно признать. Но турнир для Ястремской выдался потрясающим. Игра Даяны стала более зрелой, а матчи против топовых соперниц наверняка научат ее многим вещам, которые помогут в достижении будущих побед.
Со следующей недели Ястремская поднимется на 25-е место в мировом рейтинге, если Элисон Риск не выйдет в финал. В любом случае, Даяна установит новый личный рекорд в рейтинге WTA.
В 1/2 финала Квитова сразится против Элины Свитолиной (№3 WTA) или Элисон Риск (№35 WTA).
Напомним, в третьем круге Ястремская уверенно обыграла Каролину Плишкову.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Чешка очень уважительно отнеслась к сопернице, т.е. вчерашняя игра Даяны не осталась без внимания опытной Квитовой.
Но и наш ураган по-ходу перегорела, не смогла навязать свою игру и много ошибалась.
Отчаиваться не стоит, этот матч принесет намного больше пользы, чем вчерашний вынос Плишковой.
Даяні плюсик за боротьбу до останнього гейму. А стабільність прийде з часом і з лівшами ще буде успішно боротися. Так тримати, Дая! Плюсик за Ухань!
Даяні плюсик за боротьбу до останнього гейму. А стабільність прийде з часом і з лівшами ще буде успішно боротися. Так тримати, Дая! Плюсик за Ухань!
Даяні плюсик за боротьбу до останнього гейму. А стабільність прийде з часом і з лівшами ще буде успішно боротися. Так тримати, Дая! Плюсик за Ухань!
Даяні плюсик за боротьбу до останнього гейму. А стабільність прийде з часом і з лівшами ще буде успішно боротися. Так тримати, Дая! Плюсик за Ухань!
Чешка очень уважительно отнеслась к сопернице, т.е. вчерашняя игра Даяны не осталась без внимания опытной Квитовой.
Но и наш ураган по-ходу перегорела, не смогла навязать свою игру и много ошибалась.
Отчаиваться не стоит, этот матч принесет намного больше пользы, чем вчерашний вынос Плишковой.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.