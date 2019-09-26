ВИДЕО. Эпичный коучинг от папы Ястремской

В матче 1/4 финала турнира в Ухане Даяна Ястремская играет с Петрой Квитовой.
После первого сета, который с огромным перевесом выиграла чешка, на коучинг к своей дочери вышел Александр Ястремский.
Монолог Александра Ястремского был немного жестким, но содержательным.
Источник — Tennis Ukraine
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