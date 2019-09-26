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ВИДЕО. Эпичный коучинг от папы Ястремской

Александр Ястремский снова призывал дочь к дисциплине

  • 26.09.2019 15:08
  • 1307 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Эпичный коучинг от папы Ястремской
© БТУ. Даяна Ястремская и Александр Ястремский
В матче 1/4 финала турнира в Ухане Даяна Ястремская играет с Петрой Квитовой.
 
После первого сета, который с огромным перевесом выиграла чешка, на коучинг к своей дочери вышел Александр Ястремский.
 
Монолог Александра Ястремского был немного жестким, но содержательным.
 

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Источник — Tennis Ukraine

(1 голос)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 26.09.2019 15:43
    0
    А немає інфи де Женом?
    Ссылка
    Серж Пир
      Серж Пир, 26.09.2019 15:40
    -1
    Да нормально все объяснил, без криков, мата и камон плея.
    Ссылка
    Robin
      Robin, 26.09.2019 15:36
    +1
    Толково пояснив, таракани в голові то біда, але з досвідом усе прийде
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 26.09.2019 15:21
    +3
    Суровый папка)))
    Ссылка
    zeka23
    online
      zeka23, 26.09.2019 15:21
    +3
    Суровый папка)))
    Ссылка
    Robin
      Robin, 26.09.2019 15:36
    +1
    Толково пояснив, таракани в голові то біда, але з досвідом усе прийде
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 26.09.2019 15:43
    0
    А немає інфи де Женом?
    Ссылка
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