Даяна Ястремская – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 26 сентября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) сыграет четвертый матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
В четвертьфинале украинка встретится против Петры Квитовой из Чехии (№7 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – не ранее 14:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Ястремская
|Квитова
|1-й круг
|Томлянович (7-6 6-2) №49 WTA
|-
|2-й круг
|Макхэйл (6-3 7-6) №104 WTA
|Херцог (7-6 6-3) №52 WTA
|3-й круг
|Плишкова (6-1 6-4) №2 WTA
|Стивенс (6-3 6-3) №15 WTA
Ранее девушки не встречались.
В 1/2 финала победительница матча сразится против Элины Свитолиной (№3 WTA) или Элисон Риск (№35 WTA).
Источник — Sport.ua
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