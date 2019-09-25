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Даяна Ястремская – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Ухане

  • 25.09.2019 23:10
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Даяна Ястремская – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Даяна Ястремская
В четверг, 26 сентября,  вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) сыграет четвертый матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
 
В четвертьфинале украинка встретится против Петры Квитовой из Чехии (№7 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – не ранее 14:00 по Киеву.
 

Путь на турнире
Стадия  Ястремская   Квитова
1-й круг  Томлянович (7-6 6-2) №49 WTA -
2-й круг  Макхэйл (6-3 7-6) №104 WTA   Херцог (7-6 6-3) №52 WTA
3-й круг  Плишкова (6-1 6-4) №2 WTA  Стивенс (6-3 6-3) №15 WTA
 
Ранее девушки не встречались.
 
В 1/2 финала победительница матча сразится против Элины Свитолиной (№3 WTA) или Элисон Риск (№35 WTA).
 
 

 

 

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Источник — Sport.ua

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