Определилась соперница Ястремской в четвертьфинале турнира в Ухане

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская после уверенной победы над Каролиной Плишковой узнала имя соперницы по четвертьфиналу турнира в Ухане.
Украинка встретится с чешкой Петрой Квитовой (№7 WTA).
В третьем круге Петра уверенно обыграла Слоан Стивенс (№15 WTA).
Ухань. Третий круг
Петра Квитова (Чехия) – Слоан Стивенс (США) – 6:3, 6:3
Источник — Sport.ua
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