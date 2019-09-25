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Определилась соперница Ястремской в четвертьфинале турнира в Ухане

19-летняя украинка сыграет с Петрой Квитовой

  • 25.09.2019 17:11
  • 1967 просмотров
  • 3 комментария
Определилась соперница Ястремской в четвертьфинале турнира в Ухане
© WTA. Петра Квитова

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская после уверенной победы над Каролиной Плишковой узнала имя соперницы по четвертьфиналу турнира в Ухане.

Украинка встретится с чешкой Петрой Квитовой (№7 WTA).

В третьем круге Петра уверенно обыграла Слоан Стивенс (№15 WTA).

Ухань. Третий круг
Петра Квитова (Чехия) – Слоан Стивенс (США) – 6:3, 6:3
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    u6464u
    online
      u6464u, 25.09.2019 18:06
    +3
    ой тяжко Даяне будет,но настоящий болельщик верит в победу нашей звездочки,удачи.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.09.2019 17:52
    +7
    Антон Корзун, 25.09.2019 17:17
    Тьотя Петра надає по дупці Ястремській у двох сетах.
    Після сьогоднішнього виносу Плішкової, такої впевненості нема
    Ссылка
    Антон Корзун
      Антон Корзун, 25.09.2019 17:17
    -13
    Тьотя Петра надає по дупці Ястремській у двох сетах.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.09.2019 17:52
    +7
    Антон Корзун, 25.09.2019 17:17
    Тьотя Петра надає по дупці Ястремській у двох сетах.
    Після сьогоднішнього виносу Плішкової, такої впевненості нема
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 25.09.2019 18:06
    +3
    ой тяжко Даяне будет,но настоящий болельщик верит в победу нашей звездочки,удачи.
    Ссылка
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