Ухань. Ястремская за час справилась с Плишковой

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) выиграла третий матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.

В третьем круге украинка в двух сетах разобралась с Каролиной Плишковой из Чехии (№2 WTA).

Ухань. Третий круг

Даяна Ястремская (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:1, 6:4

Первый сет превратился в театр одного актера. Плишкова явно не была готова к тому, что у Ястремской сегодня практически все удары полетят в корт, и спустя всего 22 минуты «королева эйсов» вынуждена была думать над тем, как играть уже во второй партии.

У Даяны же получалось многое, а весьма прямолинейный стиль второй ракетки мира позволял ей играть в свой любимый теннис. Плишкова в первом сете не показала лучших качеств на подаче, а в розыгрышах преимущества ни в силе ударов, ни в точности у нее не было. Более того, Ястремская еще и лучше двигалась.

Перед вторым сетом на корт вышел отец Даяны, который временно исполняет обязанности ее тренера. Александр Ястремский попросил дочку не думать о счете, а концентрироваться на каждом мяче, ведь соперница может вернуться в игру в любой момент.

Держать такой сумасшедший уровень игры против чешки Даяне, конечно же, удавалось не всегда. Украинка старалась давить, что, без сомнения, было единственным правильным решением. Но во втором сете сил уже было немного меньше, а ошибок – чуть больше. Тем не менее, в решающие моменты вторая ракетка Украины показала себя с лучшей стороны. Четыре из пяти геймов, которые дошли до счета ровно, закончились победой Даяны. Пожалуй, это главный итог сегодняшнего матча. Реванш за Мадрид взят, первая супертоповая соперница в карьере повержена.

Для Даяны это первая победа над теннисисткой из топ-10, ранее она проиграла три таких матча, в том числе и Каролине Плишковой в Мадриде-2019, не реализовав 4 матчбола

Также стоит отметить, что Ястремская стала четвертой украинкой, которая обыгрывала Плишкову, когда чешская теннисистка находилась в первой десятке мирового рейтинга. Ранее это делали Элина Свитолина (3 раза), Леся Цуренко и Катерина Козлова (обе - по разу).

В 1/4 финала Ястремская сразится против Петры Квитовой (№7 WTA) или Слоан Стивенс (№15 WTA).