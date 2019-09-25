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Ухань. Ястремская за час справилась с Плишковой

Вторая ракетка Украины одержала самую высокорейтинговую победу в карьере

  • 25.09.2019 15:14
  • 3569 просмотров
  • 30 комментариев
Ухань. Ястремская за час справилась с Плишковой
© WTA. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) выиграла третий матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
 
В третьем круге украинка в двух сетах разобралась с Каролиной Плишковой из Чехии (№2 WTA).
 
Ухань. Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:1, 6:4
 
Первый сет превратился в театр одного актера. Плишкова явно не была готова к тому, что у Ястремской сегодня практически все удары полетят в корт, и спустя всего 22 минуты «королева эйсов» вынуждена была думать над тем, как играть уже во второй партии.
 
У Даяны же получалось многое, а весьма прямолинейный стиль второй ракетки мира позволял ей играть в свой любимый теннис. Плишкова в первом сете не показала лучших качеств на подаче, а в розыгрышах преимущества ни в силе ударов, ни в точности у нее не было. Более того, Ястремская еще и лучше двигалась. 
 
 
Перед вторым сетом на корт вышел отец Даяны, который временно исполняет обязанности ее тренера. Александр Ястремский попросил дочку не думать о счете, а концентрироваться на каждом мяче, ведь соперница может вернуться в игру в любой момент.
 
Держать такой сумасшедший уровень игры против чешки Даяне, конечно же, удавалось не всегда. Украинка старалась давить, что, без сомнения, было единственным правильным решением. Но во втором сете сил уже было немного меньше, а ошибок – чуть больше. Тем не менее, в решающие моменты вторая ракетка Украины показала себя с лучшей стороны. Четыре из пяти геймов, которые дошли до счета ровно, закончились победой Даяны. Пожалуй, это главный итог сегодняшнего матча. Реванш за Мадрид взят, первая супертоповая соперница в карьере повержена.
 
Для Даяны это первая победа над теннисисткой из топ-10, ранее она проиграла три таких матча, в том числе и Каролине Плишковой в Мадриде-2019, не реализовав 4 матчбола
 
Также стоит отметить, что Ястремская стала четвертой украинкой, которая обыгрывала Плишкову, когда чешская теннисистка находилась в первой десятке мирового рейтинга. Ранее это делали Элина Свитолина (3 раза), Леся Цуренко и Катерина Козлова (обе - по разу).
 
В 1/4 финала Ястремская сразится против Петры Квитовой (№7 WTA) или Слоан Стивенс (№15 WTA).
 

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    olegg1261
      olegg1261, 25.09.2019 15:33
    +1
    Вирішальним виявився восьмий гейм другого сету і хоча Плішкова два рази прийняла на виліт і два рази було порівну Даяна дотисла №2 світового рейтингу.І ще варто відмітити,що завершила матч з першого сетбола!Браво Даянка так тримати і до кінця сезону будеш в двадцятці!!!
    Ссылка
    Andrian Harandzha
      Andrian Harandzha, 25.09.2019 15:33
    +1
    Не забуваймо ще і чвертьфінал від Завацької! Молодці, дівчата!
    Ссылка
    Ярослав Морозович
    online
      Ярослав Морозович, 25.09.2019 15:33
    +2
    Чудесний тенісний деньок!!! Еліна, Катруся, Дашуля-старша, Даяна !!!!! Марта - камон!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.09.2019 15:31
    -1
    Bohdan_Polishchuk, 25.09.2019 15:20
    Плишкова просто слила матч?Или мне показалось?Даяна резко ее оставила за кортом.
    Єдине що можна сказати, що Пляшкова мабуть була не максимально вмотивована, бо давно забезпечила місце на Підсумковому. Але це усе таке.... Ухань - великій турнір з купою очок і бабла за перемоги. Наврялче Плішковій завадили б ці пара сотень тис баксів за 1/4, я вже не кажу за півфінал
    Ссылка
    Elis
      Elis, 25.09.2019 15:30
    +1
    Ва Са, 25.09.2019 15:20
    И не говорите мне что Плишкова не хотела играть . Абсолютно заслуженная победа Даяны , без сомнений . !! Это как раз тот случай когда - " коса нашла на камень ." Суперподаваха даже брейка не сделала . Браво ДАЯНА!!!
    Нагадало гру Світоліна - Кіз на цьогорічному ЮеС.
    Молодчина! Жодного шансу не дала!
    Схоже, Даяна для Плішкової дуже незручна суперниця. Тим краще.
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 25.09.2019 15:30
    +2

    No comments!
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 25.09.2019 15:30
    0
    я в шоці
    Ссылка
    Lazio
    online
    Lazio, 25.09.2019 15:29
    +3
    19 років дівчині.. Страшно уявити її потенціал... Надіюсь в травні буде дежавю в Римі.. Тепер уже з Даяною... Хоча не проти і фіналу з Еліною...))))
    Ссылка
    Robin
      Robin, 25.09.2019 15:28
    -3
    Олександр Жарчинський, 25.09.2019 15:25
    Даяна навіть не показала свій найсильніший теніс.бо було би дві баранки у чешки.Плішкова просто стояча.напевне "критичні дні" нагрянули
    Аргумент, проти природи не попреш, а може просто недотрах був
    Ссылка
    Elis
      Elis, 25.09.2019 15:28
    0
    Bohdan_Polishchuk, 25.09.2019 15:20
    Плишкова просто слила матч?Или мне показалось?Даяна резко ее оставила за кортом.
    Ага, Плішкова вчора сиділа рахувала скільки очок Еліні до Підсумкового не вистачає, скільки Даяні треба до топ-20, і вирішила злити, добра душа.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    Олександр Жарчинський, 25.09.2019 15:25
    -2
    Даяна навіть не показала свій найсильніший теніс.бо було би дві баранки у чешки.Плішкова просто стояча.напевне "критичні дні" нагрянули
    Ссылка
    disiny5
    online
      disiny5, 25.09.2019 15:25
    +5
    Шо це було???
    Невероятный потенциал у нашей Даянки!
    Когда ее прет никто в туре не сможет остановить наш ураган.
    Ссылка
    Lazio
    online
    Lazio, 25.09.2019 15:23
    +9
    Памятаєте, ранішнє моє "добрий ранок плавно перейде в добрий день...?"
    То не я накаркав.. То всьо Даяна!!
    Одна зранку відправила за поребрик, інша розірвала 2 ракетку... Просто шалений день!!!
    Короч треба червоним обвести сьогоднішній день в калєндарику..
    Дааааа, чуть не забув.. Як зазвичай - привіт хейтерам!!!...
    Ссылка
    Sunrise
      Sunrise, 25.09.2019 15:23
    +5
    Уверенно, сконцентрировано, даже зацепиться не дала. Браво!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.09.2019 15:22
    +1
    Пляшкова як увійшла в ступор з початку, так вийшла лише під кінець. Але запіздно пити Боржомі, коли ниркі відпали
    Ссылка
    Robin
      Robin, 25.09.2019 15:21
    +1
    Bohdan_Polishchuk, 25.09.2019 15:20
    Плишкова просто слила матч?Или мне показалось?Даяна резко ее оставила за кортом.
    Злити матч дитині ? Та ну, не думаю, це себе не поважати, недоцінила скоріш за все, а перестроїтись по ходу матчу не змогла
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 25.09.2019 15:21
    -2
    Куда -то ушли нервы , стала играть спокойно и уверенно , просматривается все больше и больше уверенности в принятии решений ( хотя иногда и привалирует юношеский максимализм ) . ДАЙ БОГ ! Ну , а с Плишковой я был уверен на 100% , что справится , ну а с Квитовой или Стивенс тем более - те никакие . .
    Ссылка
    Dre
    online
      Dre, 25.09.2019 15:21
    0
    The Killing!
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 25.09.2019 15:20
    +8
    Машина для уничтожения) Вкатала Плишкову в корт. Главное, чтоб не расслабилась. Следущая соперница будет в любом случае не подарок
    Ссылка
    Ва Са
      Ва Са, 25.09.2019 15:20
    +9
    И не говорите мне что Плишкова не хотела играть . Абсолютно заслуженная победа Даяны , без сомнений . !! Это как раз тот случай когда - " коса нашла на камень ." Суперподаваха даже брейка не сделала . Браво ДАЯНА!!!
    Ссылка
    Lazio
    online
    Lazio, 25.09.2019 15:23
    +9
    Памятаєте, ранішнє моє "добрий ранок плавно перейде в добрий день...?"
    То не я накаркав.. То всьо Даяна!!
    Одна зранку відправила за поребрик, інша розірвала 2 ракетку... Просто шалений день!!!
    Короч треба червоним обвести сьогоднішній день в калєндарику..
    Дааааа, чуть не забув.. Як зазвичай - привіт хейтерам!!!...
    Ссылка
    Ва Са
      Ва Са, 25.09.2019 15:20
    +9
    И не говорите мне что Плишкова не хотела играть . Абсолютно заслуженная победа Даяны , без сомнений . !! Это как раз тот случай когда - " коса нашла на камень ." Суперподаваха даже брейка не сделала . Браво ДАЯНА!!!
    Ссылка
    Robin
      Robin, 25.09.2019 15:20
    +9
    Психологія це 50% успіху, сьогодні був день Даяни, мої вітання.
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 25.09.2019 15:18
    +9
    в одну калитку вынесла 2 ракетку мира.
    молодец.
    Ссылка
    Paha_Dnipro
    online
      Paha_Dnipro, 25.09.2019 15:15
    +9
    Это было Круто!
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 25.09.2019 15:20
    +8
    Машина для уничтожения) Вкатала Плишкову в корт. Главное, чтоб не расслабилась. Следущая соперница будет в любом случае не подарок
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 25.09.2019 15:16
    +8
    Вкатала в корт. Даяне нужно банально не нервничать, и я думаю все будет ок.
    Ссылка
    nordi
    online
    nordi, 25.09.2019 15:17
    +7
    З перемогою наша прекрасна Зіронька!!! Більше віри в наших, вони в нас бійці!!!! Супер
    Ссылка
    andrijoooo
      andrijoooo, 25.09.2019 15:16
    +7
    Ракетааааа
    Ссылка
    russol30
      russol30, 25.09.2019 15:17
    +6
    Умнічка, удачі дальше
    Ссылка
    Vladyslav Lukiantsev
    online
      Vladyslav Lukiantsev, 25.09.2019 15:16
    +6
    Просто супер!! Умница!
    Ссылка
    disiny5
    online
      disiny5, 25.09.2019 15:25
    +5
    Шо це було???
    Невероятный потенциал у нашей Даянки!
    Когда ее прет никто в туре не сможет остановить наш ураган.
    Ссылка
    Sunrise
      Sunrise, 25.09.2019 15:23
    +5
    Уверенно, сконцентрировано, даже зацепиться не дала. Браво!
    Ссылка
    Lazio
    online
    Lazio, 25.09.2019 15:29
    +3
    19 років дівчині.. Страшно уявити її потенціал... Надіюсь в травні буде дежавю в Римі.. Тепер уже з Даяною... Хоча не проти і фіналу з Еліною...))))
    Ссылка
    Ярослав Морозович
    online
      Ярослав Морозович, 25.09.2019 15:33
    +2
    Чудесний тенісний деньок!!! Еліна, Катруся, Дашуля-старша, Даяна !!!!! Марта - камон!
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 25.09.2019 15:30
    +2

    No comments!
    Ссылка
    Andrew Schebet
    Andrew Schebet, 25.09.2019 15:16
    +2
    Красапета!!!
    Молодец!!!
    Ссылка
    olegg1261
      olegg1261, 25.09.2019 15:33
    +1
    Вирішальним виявився восьмий гейм другого сету і хоча Плішкова два рази прийняла на виліт і два рази було порівну Даяна дотисла №2 світового рейтингу.І ще варто відмітити,що завершила матч з першого сетбола!Браво Даянка так тримати і до кінця сезону будеш в двадцятці!!!
    Ссылка
    Andrian Harandzha
      Andrian Harandzha, 25.09.2019 15:33
    +1
    Не забуваймо ще і чвертьфінал від Завацької! Молодці, дівчата!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 25.09.2019 15:30
    +1
    Ва Са, 25.09.2019 15:20
    И не говорите мне что Плишкова не хотела играть . Абсолютно заслуженная победа Даяны , без сомнений . !! Это как раз тот случай когда - " коса нашла на камень ." Суперподаваха даже брейка не сделала . Браво ДАЯНА!!!
    Нагадало гру Світоліна - Кіз на цьогорічному ЮеС.
    Молодчина! Жодного шансу не дала!
    Схоже, Даяна для Плішкової дуже незручна суперниця. Тим краще.
    Ссылка
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