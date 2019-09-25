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Ухань. Свитолина в четвертьфинале сыграет с обидчицей Козловой

Стала известна следующая соперница первой ракетки Украины

  • 25.09.2019 12:27
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Ухань. Свитолина в четвертьфинале сыграет с обидчицей Козловой
© WTA. Элисон Риск
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№3 WTA) в четвертьфинале турнира серии Премьер 5 в Ухане сыграет с Элисон Риск из США (№35 WTA).
 
29-летняя уроженка Питтсбурга в третьем круге уверенно одолела китаянку Ван Цян (№16 WTA), отдав сопернице всего 3 гейма.
 
Ухань. Третий круг
Элисон Риск (США) – Ван Цян (Китай) – 6:2, 6:1
 
Напомним, в матче первого круга Риск переиграла украинку Катерину Козлову (№77 WTA), которая до этого успешно преодолела квалификацию.
 
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Источник — Sport.ua

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