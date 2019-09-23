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Ухань. Козлова уступила Риск в первом круге

Четвертая ракетка Украины ведя после первого сета не смогла дожать соперницу

  • 23.09.2019 08:43
  • 218 просмотров
  • 1 комментарий
Ухань. Козлова уступила Риск в первом круге
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№72 WTA) прекращает борьбу на турнире серии Премьер 5 в Ухане.  
 
В матче первого круга основной сетки украинка, которая преодолела сито квалификации, сыграла с Элисон Риск из США (№32 WTA).
 
Козлова выиграла первый сет со счетом 6:4, но две следующие партии оказались за американкой - 3:6, 3:6.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 23.09.2019 08:48
    +1
    Помітно було, що фізично Катя зараз не дуже, ще після квалу. Вистачило лише на 1 сет
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.09.2019 08:48
    +1
    Помітно було, що фізично Катя зараз не дуже, ще після квалу. Вистачило лише на 1 сет
    Ссылка
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