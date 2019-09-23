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Динамо в Полтаве не оставило шансов Ворскле 08:58 — Bolshoi Сходи ещё нах, может что-то изменится.

Малиновский стал лучшим игроком своей команды в матче-триллере 08:54 — StrikeX Дивився матч, грав не погано, але все ж з мячем зустрічався нечасто. Був десь на рівні з іншими, ... 08:49 — pike1 здорово играл, не без ошибок конечно, но гораздо лучше чем каждый из партнеров, как когда сказал ...

Брак в действиях Ярмоленко против МЮ составил лишь 28% 08:52 — korsun_skif Поздравьте все украинского игрока с успехами на международной арене. И порадуйтесь за украинскую ... 08:50 — korsun_skif Там же, где и тебя! 08:38 — cerik66 Ребята (Шав) написал сарказм а вы приняли его комментарий за правду. Он тролит великих ( стаханов...

Ухань. Козлова уступила Риск в первом круге 08:48 — vizuals Помітно було, що фізично Катя зараз не дуже, ще після квалу. Вистачило лише на 1 сет

Зинедин ЗИДАН: «Я счастлив и испытываю огромное удовлетворение» 08:46 — Trollface Пора уходить. Команда похожа на старый автобус.