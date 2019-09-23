Ухань. Козлова уступила Риск в первом круге

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№72 WTA) прекращает борьбу на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
В матче первого круга основной сетки украинка, которая преодолела сито квалификации, сыграла с Элисон Риск из США (№32 WTA).
Козлова выиграла первый сет со счетом 6:4, но две следующие партии оказались за американкой - 3:6, 3:6.
Отметим, что на турнире в Ухане играют также украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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